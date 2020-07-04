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فاحشة.. الإفتاء: التحرش جريمة وكبيرة من الكبائر.. فيديو

السبت 04/يوليه/2020 - 08:04 م
الافتاء
الافتاء
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هاني حسين
قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التحرش فاحشة وجريمة نكراء وتعتبر كبيرة من الكبائر.

وأضاف خالد عمران في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التحرش تجتمع فيه عدة مساوئ والبعض يريد ان يبرر الجريمة.

 وتابع  خالد عمران :" التحرش أخذ شيء بدون وجه حق وبه كم هائل من الفواحش، مضيفا:" لا ينبغي ان تخشى الفتاة من التقدم ببلاغ من اجل جلب حقها".

 واكمل خالد عمران: "الله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء ويتابع فعل المتحرش والمتحرش لن يفلت من عقاب الله ".

وقال خالد عمران: "الله يقف مع من ينصر الحق"، مضيفا:" التحرش جريمة كبرى ولا ينبغي الدفاع عن المتحرشين، والإنسان مكلف بغض البصر والعفة والحشمة".
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