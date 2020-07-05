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الري: نعول على قامات القانون بـ الاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر بشأن سد النهضة

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:22 ص
سد النهضة
سد النهضة
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حمزة شعيب
كشف المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن آليات  مفاوضات سد النهضة ستشهد تغيرات في طبيعتها خلال الفترة القادمة بعدما كانت تسيطر طبيعة الاجتماعات المنعقدة بحضور 11 مراقبا بمشاركة الدول الثلاث. 


ولفت في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن " المذاع على فضائية العربية الحدث، إلى أن كثير من خبراء القانون في الاتحاد الافريقي  وهم قامات، بوسعهم القيام بدور أكبر أكثر تفهمًا في تقريب وجهات النظر القانونية.


وفيما يتعلق بالمفاوضات الفنية قال: "لا زلنا نقف عند نفس الخلافات التي تخص الملئ"، مشيرًا إلى أن إدراك الجانب الاثيوبي لهذه النقطة  سيسهل الوصول لاتفاق في الجانب الفني في شكل نقاط ملزمة حيث سيتحقق عن ذلك التوصل لاتفاق بنسبة 95%.


ونوه  إلى أن المفاوضات تتم حول آليات التشغيل التي تخص السدود المبنية على حسن  النية، لافتًا إلى أن هذه الوقائع شهدت تقدمًا كبيرًا في إجتماعات واشنطن ووافق عليها الجانب الاثيوبي لكنه عاد وإنسحب منها، مضيفا أن مفاوضات  اليوم استغرقت 7 ساعات كاملة .


وحول تفاؤله بمسار المفاوضات قال:"  لايمكن أن نطمئن دون أن نوقع على ورقة واحدة ولا يمكننا إرسال رسائل طمأنة فيما يخص اي حقوق مائية والتفاؤل يأتي باتفاقية ملزمة تحمي الأطراف كافة وتحقق مصالحها " .
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