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الصين تسجل 3 حالات إصابة جديدة بكورونا .. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:02 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ريهام فيكتور لطيف
عرضت فضائية، "الآن"، فيديو أفادت فيه أن الصين تسجل ثلاث حالات إصابة جديدة بكورونا.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين أمس السبت، أنه تم تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي في الثالث من يوليو مقابل خمس حالات قبل يوم.

وأضافت اللجنة في بيان أن حالتين من الحالات الثلاثة واردتان من الخارج في حين سجلت العاصمة بكين حالة جديدة واحدة  ولا توجد حالات وفاة جديدة.

وسجلت الصين أيضا أربع حالات إصابة جديدة بكورونا بلا أعراض وهو نفس العدد الذي تم تسجيله قبل يوم.

وأوضحت اللجنة أنه بحلول الثالث من يوليو بلغ مجمل حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بـ كورونا في بر الصين الرئيسي 83545 حالة .

وما زال عدد حالات الوفاة بكورونا في الصين يبلغ 4634 حالة كما هو دون تغيير منذ منتصف مايو.
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