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أخبار البلد

نقيب المحامين: أداء أي خدمة نقابية مقترن بسداد اشتراك 2020

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:35 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بعدم أداء أي خدمة إلا بعد سداد اشتراك النقابة عن عام 2020 وفقا لقانون المحاماة.

ونص القرار على الآتي: "التنبيه على الإدارات المختصة بالنقابة بعدم أداء أي خدمة إلا بعد سداد اشتراك النقابة عن عام 2020 طبقا لأحكام المادة/ 169 من قانون المحاماة".

من جانب آخر، قال رجائي عطية نقيب المحامين،إن توقف صرف الدواء ليست ممانعة، أو إقامة، عراقيل أو تعطيل صرف هذا الدواء لمستحقه، بل هو ضبط الأمور لوصول الدواء لمستحقه، وذلك لأنني تيقنت أن هناك ما يصرف لغير المستحقين الأمر الذي ترتب الخصم من رصيد المستحقين .

وأضاف رجائي، أنه عرض أمس نظامًا جديدًا علي هيئة المكتب، وقاموا بالموافقة عليه لصرف الأدوية والعلاج وهو: أن يتقدم المحامون بطلب، ويرفق به صورة ضوئية مطابقة أصل الرشته، ويبين تاريخ صدور الرشته، واسم الطبيب، واسم الدواء.

وأوضح "رجائي"، أنه يتم تقديم الطلب، ثم يحصل المختص علي الصورة الضوئية للروشتة لأن هذا هو السند الذي يجيز صرف الدواء، كما يقوم المحامي بالتوقيع علي صورة الروشتة والتذكرة الطبية أنها مطابقة  للأصل الذي عرضه علي المختص، بالإضافة إلي قيام المختص بالتأشير علي أصل الروشتة التي سيتركها للمحامي الطالب للدواء، وذلك لمنع المتلاعبين بالقيام لأخذ نفس الروشتة والذهاب إلي صيدلية أخرى لصرف الدواء مرة ثانية .

وأشار رجائي، إلى أن هذه الإجراءات يتم اتخاذها لمقاومة الفساد، وأن هذه المقاومة لصالح المستحقين، مؤكدًا أنه تيقن أن الروشتة التي يتم الصرف بها قد تكون مزورة، أو تحصل عليها من التمرجي، أو محل مجاملة من الطبيب.


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