رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بهندسة شبرا ويفتتح متحف علوم قسم المساحة .. صور

تفقد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب السنوات النهائية بكلية الهندسة بشبرا.





رافق السعيد خلال الجولة الدكتور رجب مجاهد عميد الكلية والوكلاء وأمين الكلية وبحضور رفعت نان أمين الجامعة للشئون الإدارية.





واطمأن رئيس الجامعة خلال الجولة على اللجان وحسن سير الامتحانات والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.







وخلال زيارته للكلية قام رئيس الجامعة بتفقد المعامل والقاعات الدراسية بالكلية وافتتح متحف علوم قسم هندسة المساحة واطلاع علي جهاز ليزر سكنر والذي يستخدمه قسم المساحة في تدريب الطلاب والابحاث ويعتبر من اهم الأجهزة الحديثة التي تستخدم في اعمال الترميم وتوثيق الاماكن الأثرية واعمال الانشاءات.



وقال السعيد إن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خاصة فى ظل الظروف الحالية ومواجهة جائحة كورونا.