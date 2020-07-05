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محافظات

وسط إجراءات احترازية مشددة.. نقابة المهندسين بالإسكندرية تستأنف الدورات التدريبية

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:49 م
الدكتور محمد هشام
الدكتور محمد هشام سعودى
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أحمد بسيوني
أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى نقيب المهندسين بالإسكندرية ولجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة الدكتور مهندس مصطفى الحضرى، عن استئناف الدورات التدريبية وفى مقر النقابة بكل التخصصات.

وأكدت لجنة العلوم الهندسية والتدريب أن كل الدورات التدريبية ستكون وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة من تعقيم القاعات بصفة دورية والالتزام بالتباعد الاجتماعى وذلك حفاظا على سلامة المهندسين. 

يأتي هذا حرصا من نقابة المهندسين بالإسكندرية على استمرار الدورات التدريبية لتحقيق أقصى استفادة للمهندسين وتطوير مهاراتهم.

كما أعلنت اللجنة أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الدورات التدريبية فى الأيام القادمة على الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية وكيفية الاشتراك والالتحاق بها.
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