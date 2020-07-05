وسط إجراءات احترازية مشددة.. نقابة المهندسين بالإسكندرية تستأنف الدورات التدريبية

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى نقيب المهندسين بالإسكندرية ولجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة الدكتور مهندس مصطفى الحضرى، عن استئناف الدورات التدريبية وفى مقر النقابة بكل التخصصات.





وأكدت لجنة العلوم الهندسية والتدريب أن كل الدورات التدريبية ستكون وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة من تعقيم القاعات بصفة دورية والالتزام بالتباعد الاجتماعى وذلك حفاظا على سلامة المهندسين.





يأتي هذا حرصا من نقابة المهندسين بالإسكندرية على استمرار الدورات التدريبية لتحقيق أقصى استفادة للمهندسين وتطوير مهاراتهم.



