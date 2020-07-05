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أخبار العالم

العراق يسجل 105 وفيات و2125 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:04 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد تسجيل 105 وفيات و2125 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع": "تم فحص 11711 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 601088 نموذجًا".

وأضاف "كما تم تسجيل 1940 حالة شفاء خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية".

وبلغ مجموع الاإصابات في العراق 60479 إصابة، وبلغت حالات الشفاء 33017 حالة، بينما الوفيات وصلت إلى 2473.

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