مصر كتاب تاريخ العالم .. متحف المركبات الملكية صفحة تضيء التراث العالمي

أبواب ملكية فى استقبالك ، كنوز تاريخية شاهدة على عبق التاريخ ، مركبات عاصرت مناسبات ملكية ، شاهدة على حقبة الاسرة العلوية ، تراث عظيم تقدمه مصر ، لزائريها من أبناء البلد و السائحين ستجده فى متحف المركبات الملكية ببولاق .









متحف صمم بقاعات حديثة لتقدم لك نموذجا فريدا ، من أسرة الملوك والأمراء فى مصر ، ستشاهد عربات تاريخية تحاكيك ، ما لم تراه منذ عشرات السنوات بداية من عهد الخديو إسماعيل الذى أنشئ فى عهده المتحف عام 1863 ، ليترك لك ارثا من العربات الملكية .









أثناء تجولك فى قاعات المتحف ستجد عربات أهدت للأسرة العلوية ، أبرزها اللآلئ المهداة من الامبراطورة اوجيني للخديوي إسماعيل ، عند افتتاحه قناة السويس ، بالإضافة إلى زفاف الخديو .









عند دخولك المتحف ستجد 5 قاعات جاهزة للعرض التاريخي منها الانتخانة و المقرر أن يعرض بها ، المركبات المهداة لـ الأسرة العلوية ، قاعة الاستقبال التى تستطيع من خلالها مشاهدة شاشات سينمائية تعرض فيلما وثائقيا عن الفترة التاريخية للاسرة العلوية ، قاعة الجمالون والتى تحتوى على الموكب والتى تمثل الشارع فى العصور الملكية .









وأثناء مرورك ستتجه قدماك لمشاهدة العربات التي تجرها الخيول "اللآلئ و نصف اللآلئ " ثم تشاهد قاعة المناسبات الملكية والتى تحتوى على عربات ملكية خاصة بالمناسبات و المراسم الجنائزية و الاعياد .









كما يحتوى المتحف على لوحات زيتية تقدر بـ 15 لوحة لبورتريهات لملوك وملكات وأمراء وأميرات الاسرة العلوية ، بالاضافة الى اكسسوارات خاصة بالخيول و العربات فى فترة الاسرة العلوية .



