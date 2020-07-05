AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

مصر كتاب تاريخ العالم .. متحف المركبات الملكية صفحة تضيء التراث العالمي

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:50 م
متحف المركبات الملكية
متحف المركبات الملكية
Advertisements
محمد الاسكندرانى
أبواب ملكية فى استقبالك ، كنوز تاريخية شاهدة على عبق التاريخ ، مركبات عاصرت مناسبات ملكية ، شاهدة على حقبة الاسرة العلوية ، تراث عظيم تقدمه مصر ، لزائريها من أبناء البلد و السائحين ستجده فى متحف المركبات الملكية ببولاق .


متحف صمم بقاعات حديثة لتقدم لك نموذجا فريدا ، من أسرة الملوك والأمراء فى مصر ، ستشاهد عربات تاريخية تحاكيك ، ما لم تراه منذ عشرات السنوات بداية من عهد الخديو إسماعيل الذى أنشئ فى عهده المتحف عام 1863 ، ليترك لك ارثا من العربات الملكية .


أثناء تجولك فى قاعات المتحف ستجد عربات أهدت للأسرة العلوية ، أبرزها اللآلئ المهداة من الامبراطورة اوجيني للخديوي إسماعيل ، عند افتتاحه قناة السويس ، بالإضافة إلى زفاف الخديو .


عند دخولك المتحف ستجد 5 قاعات جاهزة للعرض التاريخي منها الانتخانة و المقرر أن يعرض بها ، المركبات المهداة لـ الأسرة العلوية ، قاعة الاستقبال التى تستطيع من خلالها مشاهدة شاشات سينمائية تعرض فيلما وثائقيا عن الفترة التاريخية للاسرة العلوية ، قاعة الجمالون والتى تحتوى على الموكب والتى تمثل الشارع فى العصور الملكية .


وأثناء مرورك ستتجه قدماك لمشاهدة العربات التي تجرها الخيول "اللآلئ و نصف اللآلئ " ثم تشاهد قاعة المناسبات الملكية والتى تحتوى على عربات ملكية خاصة بالمناسبات و المراسم الجنائزية و الاعياد .


كما يحتوى المتحف على لوحات زيتية تقدر بـ 15 لوحة لبورتريهات لملوك وملكات وأمراء وأميرات الاسرة العلوية ، بالاضافة الى اكسسوارات خاصة بالخيول و العربات فى فترة الاسرة العلوية .

مصر كتاب تاريخ العالم .. متحف المركبات الملكية صفحة تضيء التراث العالمي
مصر كتاب تاريخ العالم .. متحف المركبات الملكية صفحة تضيء التراث العالمي
مصر كتاب تاريخ العالم .. متحف المركبات الملكية صفحة تضيء التراث العالمي
مصر كتاب تاريخ العالم .. متحف المركبات الملكية صفحة تضيء التراث العالمي
مصر كتاب تاريخ العالم .. متحف المركبات الملكية صفحة تضيء التراث العالمي
مصر كتاب تاريخ العالم .. متحف المركبات الملكية صفحة تضيء التراث العالمي
مصر كتاب تاريخ العالم .. متحف المركبات الملكية صفحة تضيء التراث العالمي
مصر كتاب تاريخ العالم .. متحف المركبات الملكية صفحة تضيء التراث العالمي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المركبات الملكية.. حكاية إسطبل ببولاق تحول لمتحف عالمى

من استراحة ملكية لمتحف.. حكاية ركن الفاروق بحلوان في 20 صورة

100 ألف لوحة فنية.. جولة في متحف أوفيزي الايطالي

140 عاما من أصالة التاريخ .. متحف الفن الإسلامي يعود لعشاقه بـ رونق جديد

بعد توقف 17 عاما .. وزير السياحة والآثار: انتهاء أعمال ترميم متحف المركبات الملكية خلال شهر

معاون وزير الآثار لـ صدى البلد: انتهاء ٩٥% من أعمال رفع كفاءة متحف المركبات الملكية

ترشيحاتنا

شاهد | انهيار ابنة رجاء الجداوي في جنازة والدتها.. فيديو وصور

تسجيل صوتي لـ رجاء الجداوي أثناء مرضها

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تكافح السرطان.. مشروبات لا يجب تناولها بعد الثلاثين.. وصفات للقضاء على دهون البطن

ملخص فوز ليفربول على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي وأهداف المباراة.. فيديو

قبل رحيله عن الأهلي.. شريف إكرامي يوجه رسالة مؤثرة للجماهير

أردوغان يعين رئيس الأركان التركي حاكما عسكريا على طرابلس.. التفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تكافح السرطان.. مشروبات لا يجب تناولها بعد الثلاثين.. وصفات للقضاء على دهون البطن

بعد تعرضها للتحرش.. أجرأ 10 صور لـ «للا فضة» عرضتها للانتقادات

موتورولا تكشف رسميا عن One Fusion بـ 4000 جنيه.. تعرف على المواصفات.. صور