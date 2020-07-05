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رياضة

كلوب: الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لـ محمد صلاح أمام أستون فيلا

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:49 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، أن حكم مباراة فريقه التي جمعته بأستون فيلا، تغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة للاعبنا المصري محمد صلاح.

وتعرض محمد صلاح للعركلة في الدقيقة الرابعة من دوجلاس لويز لاعب أستون فيلا، مطالبًا باحتساب ركلة جزاء لفريقه، لكن الحكم تغاضى عن احتسابها.

وقال كلوب في تصريحات تليفزيونية بعد اللقاء: "أستون فيلا لعبوا مباراة جيدة للغاية، لكننا كان يجب أن يتم احتساب ركلة جزاء لنا بعد عركلة محمد صلاح."

وكان نادي ليفربول فاز بصعوبة على حساب نظيره نادي أستون فيلا بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وأضاف كلوب: "أنا لست مهتمًا بالأرقام القياسية، ليست لدينا أي فرصة لكسر تلك الأرقام القياسية إذا فكرنا فيها طوال الوقت."

وتابع كلوب قائلًا: "أعتقد أن اللاعبين يعرفون، إذا أردت تحطيم الأرقام القياسية فعليك الفوز في جميع المباريات، اللاعبون يلعبوا لكل شيء، لتحقيق الثلاث نقاط وهذا كاف، يقاتلون لأجل ذلك في مباريات صعبة."

ويبحث ليفربول لتخطي حاجز 100 نقطة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ليصبحوا أول فريق في تاريخ المسابقة يحققوا ذلك الإنجاز، بعد حسمهم لقب البريميرليج لصالحهم.
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