بالنجاح 3 ث.. ضبط طالب يدير 3 جروبات لتسريب امتحانات الثانوية العامة





ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة المجموعات المسماه (بالنجاح علمى رياضيات 3 ث) ، (بالنجاح أدبى 3 ث)، (بالنجاح علمى علوم 3 ث) بتطبيق المحادثات "واتس آب" بنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة "مادتى اللغة الإنجليزية والديناميكا".





وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات.. أن وراء إرتكاب الواقعة (طالب – مقيم بديروط بأسيوط).





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى، والأمن العام" ، ومديرية أمن أسيوط تم إستهداف وضبط المتهم المذكور بمحيط محل إقامته ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بإنشاء وإدارة المجموعات المُشار إليها بغرض مساعدة الطلاب على الغش أثناء تأدية الإمتحانات، والإستفادة ماديًا جراء ذلك.. وأضاف بتخلصه من هاتفه المحمول والشريحة المستخدمة عقب علمه بضبط القائمين على إدارة مجموعات مماثلة ممن تقوم بنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة.



