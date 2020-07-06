AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أحمد مختار وكيلًا ومروة نبيه أمينًا عامًا.. الوطنية للصحافة تنتهى من تشكيل هيئة المكتب

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:25 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي يوم الاثنين الموافق 2020/7/6  وحضور أعضاء الهيئة وهم:

المستشار عادل بريك، سامية زين العابدين، الدكتور إيهاب أبوعيش، وليد عبد العزيز، سامح عبد الله، أسامة سعيد، الدكتورة فاطمة سيد أحمد والدكتور أحمد مختار.


في بداية الاجتماع، رحب رئيس الهيئة بالأعضاء متمنيًا لهم التوفيق والسداد في المرحلة القادمة حيث تضمن التشكيل مجموعة متنوعة من أبرز رجال القانون والصحافة والمالية.

وتوجهت الهيئة بخالص الشكر والتقدير للهيئة السابقة برئاسة كرم جبر وعضوية كوكبة من ألمع رجال الصحافة المصرية لما قاموا به من جهود لدعم ومساندة الصحافة المصرية ومساعدة المؤسسات الصحفية القومية للنهوض بدورها الأصيل في تشكيل الرأي العام ووجدان الأمة ودعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وفتح العديد من الملفات الشائكة وتعهدت الهيئة باستكمال مسيرة العمل والوقوف إلى جانب المؤسسات والنهوض بها.

وخلال الجلسة، تم اتخاذ بعض الإجراءات القانونية الخاصة بتشكيل هيئة المكتب طبقًا لما نص عليه قانون رقم (179) لسنة 2018، حيث تم تزكية الدكتور أحمد مختار وكيلًا للهيئة وتعيين مروة نبيه أمينًا عامًا للهيئة، حيث تمني رئيس الهيئة والأعضاء التوفيق والنجاح لهما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كرم جبر رئيسا للأعلى للإعلام .. وعبدالصادق الشوربجي لـ الوطنية للصحافة .. و زين للوطنية للإعلام

بعد اختياره رئيسًا لـ الوطنية للصحافة.. الشوربجى لـ صدى البلد: سأستكمل إنجازات المجلس السابق

بعد اختياره عضوا بـ الوطنية للصحافة ..سامح عبدالله : تدريب الصحفيين أهم أولوياتي

الحمد لله.. كرم جبر يستهل رئاسته لـ الأعلى للإعلام بتكريم مكرم محمد أحمد

مكرم محمد أحمد : راض على أداء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال الفترة الماضية

اليوم .. عبدالصادق الشوربجى يترأس اجتماعه الأول لـ الهيئة الوطنية للصحافة

ترشيحاتنا

البركة في الرزق تتحقق إذا حرصت على 10 أسباب

أخبار الرياضة .. مفاجأة مرتضى منصور لجمهور الزمالك .. والأهلي ينهي الصفقة السوبر والإعلان عنها خلال أيام

اعتبارا من اليوم.. السعودية تعلن بدء تلقي طلبات الراغبين في أداء فريضة الحج

في زمن كورونا.. هذه الأفعال محظورة بموسم الحج

بسبب الأفلام الإباحية.. إيداع طفلين اغتصبوا طفلة ومزقا جسدها في الجيزة دار رعاية

أخطر 6 مرات.. ظهور سلالة جديدة من كورونا في كوريا الجنوبية

AdvertisementS

منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.. مشروع قانون موحد للإيجارات

الفنان محمد صلاح يعلن إصابته بفيروس كورونا

اعتبارا من اليوم.. السعودية تعلن بدء تلقي طلبات الراغبين في أداء فريضة الحج

بسبب الأفلام الإباحية.. إيداع طفلين اغتصبوا طفلة ومزقا جسدها في الجيزة دار رعاية

بسام راضي: الرئيس السيسي بحث مع نظيره الاريتري آخر التطورات الإفريقية

رانيا يوسف تنشر فيديو جريء للفنانات.. وتؤكد: هفضح كل متحرش بيا وهقدم بلاغ فوري

بعد انتدابها للعمل بإسبانيا .. "النواب" يوافق على استقالة النائبة رشا إسماعيل

حذر من إصابة مئات الملايين حال حدوث ذلك..خبير أوبئة: حجم تفشي فيروس كورونا ينفي انتقاله عبر الهواء

معاشرة جنسية بـ 100 دولار في الساعة| حكاية عصابة بيع القاصرات وتصويرهن في الجيزة

أخبار الرياضة .. مفاجأة مرتضى منصور لجمهور الزمالك .. والأهلي ينهي الصفقة السوبر والإعلان عنها خلال أيام

مش من مصلحتك.. نائب محافظ القاهرة يوجه تحذيرا لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

فى عيد ميلادها.. العمر الحقيقى لـ غادة عبد الرازق وعدد زيجاتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كورونا.. زوجان يحققان أرباحًا بالملايين خلال أسابيع معدودة

بإطلالة كلاسيكية.. ديالا مكي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بالكمامة.. صوفي تيرنر تظهر في شهور حملها الأخير.. صور