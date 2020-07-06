أخبار التوك شو .. ارتفاع درجات الحرارة غدًا .. تطعيم كبار السن والأطفال ضد فيروس الأنفلونزا.. تحذير لـ أصحاب المقاهي والمطاعم.. الرئيس السيسي يلتقى نظيره الإريتري

وأستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي في مستهل زيارته للقاهرة.

أكد نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري السابق، أن الوضع الدولي بشكل عام مضطرب وتغيب عنه القيادة الدولية، أي أن الدول الكبرى لا تقود الأوضاع سياسيًا ودبلوماسيًا، كما يغيب عنه أيضًا احترام القوانين الدولية.





وأوضح نبيل فهمي، خلال حواره على قناة "الغد"، أن ظاهرة تدخل الدول في شؤون غيرها من الدول كثرت بشكل كبير ودون أي ضوابط أو رادع، وأصبح هناك توجه جديد باللجوء الى الميليشيات في محاولة لتغيير الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.



