أخبار التوك شو .. ارتفاع درجات الحرارة غدًا .. تطعيم كبار السن والأطفال ضد فيروس الأنفلونزا.. تحذير لـ أصحاب المقاهي والمطاعم.. الرئيس السيسي يلتقى نظيره الإريتري

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة، نرصد لكم أبرزها خلال السطور التالية:
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن هناك ارتفاعا لنسب الرطوبة على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري، ما يجعل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة، منوهًا بان شهرى يوليو وأغسطس من أكثر فصول الصيف تأثرًا بالرطوبة.
وحذر شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباحك مصرى" على فضائية " mbc مصر، من ارتفاع درجات الحرارة غدًا عن المعدلات، منوهًا أن درجة الحرارة سترتفع 3 درجات وفى مقابل سيكون هناك انخفاض فى نسب الرطوبة، موضحًا أن الطقس سيكون شديد الحرارة فى الصباح الباكر.
قال بيومي القطان، مدير عام منطقة شرق القاهرة، إن كل مكاتب البريد تصرف المعاشات كل شهر بشكل دوري، وتحرص الدولة والبريد المصري في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لضمان سلامة وسهولة عملية الصرف.
وتابع بيومي القطان، خلال حواره على قناة "اكسترا نيوز"، أن تقسيم المستحقين لشرائح حسب المبلغ المستحق لكل شريحة يسهل بشكل كبير عملية صرف المعاشات، وتحديد عدد محدود من العملاء في التوجه إلى أماكن البريد لصرف معاشاتهم في الفترة المحددة لهم.
قال الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة، إن الدولة تتعامل مع جائحة كورونا بشكل جاد وحازم لأن الاولوية الاولى هي صحة المواطن المصري، وتم أخذ واتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي.
وتابع الدكتور حسام الدين فوزي، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن في ذكرى الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القاهرة لن يكون هناك اي نوع من الاحتفالات بسبب تفشي أزمة فيروس كورونا.
قالت داليا عاطف، عضو لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، إنها أصيبت بفيروس كورونا منذ 35 يوما، ومازالت في العزل المنزلي.
وتابعت داليا عاطف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنها طبقت كافة الإجراءات الاحترازية منذ ظهور جائحة كورونا، ولم تغادر منزلها منذ العاصفة الجوية إلا يوم واحد فقط، معقبة: "أنا أكتر حد التزم بالإجراءات في مصر، ومخرجتش غير يوم واحد، ولكنه القدر".
قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، إن الدولة تتجه لتوفير كميات كبيرة من مصل الأنفلونزا الموسمية لتطعيم كبار السن والاطفال ضد فيروس الأنفلونزا، خاصة وأنه من المتوقع أن يكون هناك موجة ثانية من فيروس كورونا بعد انتهاء الموجة الحالية.
وأضاف الحداد، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " تن"، أنه سيتم التطعيم قبل شهر سبتمبر القادم أى قبل بدء موسم الشتاء، مشيرًا إلى أن أعراض الاصابة بالانفلونزا الموسمية وفيروس كورونا واحدة لذلك يجب أن يتم التطعيم بمصل الانفلونزا لأنه فى حالة الاصابة بأى أعراض يتم التعرف على المرض.
أعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن مباحثات الرئيس السيسي والرئيس الأريتري افورقي تطرقت الى التطورات الاقليمية في القرن الافريقي والبحر الأحمر.
وأستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي في مستهل زيارته للقاهرة.
أكد نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري السابق، أن الوضع الدولي بشكل عام مضطرب وتغيب عنه القيادة الدولية، أي أن الدول الكبرى لا تقود الأوضاع سياسيًا ودبلوماسيًا، كما يغيب عنه أيضًا احترام القوانين الدولية.
وأوضح نبيل فهمي، خلال حواره على قناة "الغد"، أن ظاهرة تدخل الدول في شؤون غيرها من الدول كثرت بشكل كبير ودون أي ضوابط أو رادع، وأصبح هناك توجه جديد باللجوء الى الميليشيات في محاولة لتغيير الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
قال محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن ترميم لون قصر البارون نفسه كان تحديا بالنسبة للشركة.
وأضاف "صلاح" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن مشروعات ترميم الآثار تستغرق وقتا أكثر من غيرها، موضحا أن الشركة تخدم مصر ومشروعاتها القومية وتجتهد فى تحقيق أمنيات الحكومة، لأنها ملك الدولة ، وبالتالى تكون الخدمة هناك مثل الخدمة العسكرية.
قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه على مدار ثلاثة أيام بدأت معدلات وارقام أعداد مصابي كورونا تظهر تراجعا.
وتابعت الدكتورة جيهان العسال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة اكسترا نيوز"، أنه في حالة ثبات معدلات الاصابة دون تسجيل اي ارتفاع مرة أخرى في الاعداد خلال الأيام المقبلة، سنكون قد تخطينا مرحلة الذروة.
قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه من المفترض ألا يرتدي الأطفال والرضع كمامات لأن في تلك الفترة العمرية يكون مجرى التنفس عند الطفل أضيق من البالغين.
قال نبيل فهمى ، وزير الخارجية المصرى السابق ، إن التدخل التركى فى ليبيا له 3 جوانب ، الاتساع فى نفوذه داخل الشرق الاوسط عامًا والعودة مرة اخرى الى التأثير على الساحة كليًا ، بالاضافة الى الارتباط بمصادر الطاقة فى البحر الابيض المتوسط.
وأضاف فهمى ، من خلال حواره المذاع على فضائية " الغد " ، أن التدخل التركى العسكرى موجه ليس دفاعا عن ليبيا وانما تهديد صريح لمصر