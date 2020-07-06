بالأسود .. ديميت أوزديمير تتألق بإطلالة كلاسيكية جذابة

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⭐️ veeeee...Sonsuz güvendiğim işinde başarılı,varlığıyla güven veren ve aşırı eğlendiğim @alirizaozdemir iyi ki varsın ...⭐️ Benim yol arkadaşım , sonsuz güvendiğim her zaman modumu yükselten gözüne ruhuna güvendiğim hayal arkadaşım @rutkayozis Seni çok seviyorum 💛 Bu güzel elbise için başarılı , disiplinli ve güzel kalpli arkadaşım @edagungor1 sen hayal ettin ve beni çok mutlu ettin ama normal hayatımıza tam olarak döndüğümüzde O elbiseyi seve seve giyeceğiz ⭐️💛 #PanteneAltınKelebekÖdülleri