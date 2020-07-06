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مرأة

بالأسود .. ديميت أوزديمير تتألق بإطلالة كلاسيكية جذابة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:58 م
ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير
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آية التيجي
نشرت الممثلة التركية ديميت اوزديمير صورة جديدة لها وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت ديميت اوزديمير بإطلالة كلاسيكية ساحرة ، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.  


وارتدت ديميت اوزديمير فستان قصير باللون الأسود بتصميم كب بقصة مختلفة من الصدر ومصنوع من الحرير والقطيفة ا، تبرز أناقتها ورقة إطلالتها.  

وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا بطريقة انسيابية ناعمة للغاية على تسريحة الويفي وقامت برفع خصلات شعرها الامامية إلى الوراء، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها. 

وأكملت ديميت اوزديمير في وضع المكياج؛ حيث اكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الكشميري مع الآي شادو بنفس اللون والآي لاينر وماسكرا، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.

ولم تتكلف ديميت اوزديمير في ارتداء الاكسسورات، حيث اكتفت بإختيار اسورة باللون الذهبي وقرطين ناعمين بنفس اللون، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها.. 
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