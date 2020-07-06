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رياضة

خسارة كبيرة.. رانيا علواني عن رحيل الفريق محمد العصار

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:27 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت رانيا علواني البطلة الأولمبية وعضو مجلس النواب ومجلس إدارة النادي الأهلي صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر في الصورة وزير الدولة للإنتاج الحربي الفريق محمد العصار الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وكتبت علواني قائلة: "خسارة كبيرة جدا رجل وطني وكريم ومجامل ودائم المساندة والعطاء الله يرحمه ويحسن اليه ويسكنه فسيح جناته".

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الأسي والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم، لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية الفذة.

ووصفت الرئاسة الفريق الراحل بأنه "مقاتلًا وهب حياته لخدمة وطنه، وحكيمًا شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن". 

وقالت الرئاسة في بيانها :" ان الرئيس عبد الفتاح السيسى، اذ يعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، يدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته
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