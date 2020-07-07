AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أسهل طريقة لتحضير شوربة الخرشوف

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:51 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت

قدمت الشيف أميرة شنب طريقة عمل شوربة الخرشوف من خلال برنامجها أميرة فى المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير شوربة الخرشوف:

 

الخرشوف 

 مسلوق شرائح

زيت زيتون 

ملح 

 فلفل 

 مرقة 

عصير ليمون 

 لسان عصفور 

 ثوم مفروم 

 دقيق 

كريمة 

بقدونس 


طريقة تحضير شوربة الخرشوف :

* يشوح اللسان عصفور في الزيت حتى يصل إلى اللون الذهبي

*ثم يضاف عليه الخرشوف ويقلبو جيدا

* ثم يضاف عصير الليمون والكمون والملح والفلفل ثم يضاف المرقة ثم يضاف قليل من البقدونس

* وتقلب جيدا حتى يقل القوام قليلا ثم يضاف قليل من الماء المغلي

* تترك حتى تمام النضج وتقدم

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل شوربة الفلفل المشوي بمذاق الشيفات .. فيديو

لمائدة الإفطار.. لحمة بالكاري مع أرز بسمتي وشوربة طماطم ..الحلو تشيز كيك التمر

عزومتك عندنا .. دجاج محشي أرز بالخلطة مع أرز بالزبيب والحلو كنافة بالكاسترد

طريقة تحضير شوربة الخرشوف.. فيديو

طريقة عمل كشري بعدس أصفر ..فيديو

طريقة تحضير شوربة الخرشوف

ترشيحاتنا

أخبار السوشيال ميديا: شخص يدخل مسجدا بالحذاء ويعتدي على المصلين بالشومة.. أحمد الفيشاوي: كسبت أهم قضية

أب يبكي على قبر ابنته بعد رجمها حتى الموت من قبل زوجها وشقيقه .. فيديو

رئاسة الجمهورية تنعي الفريق العصار: مقاتل وهب حياته لخدمة وطنه

خلاف على توزيع لحوم على الفقراء.. الأوقاف: فيديو «زاوية» المعادي لا علاقة له بالمصلين والصلاة

مرتضى منصور يعلن تجديد عقد نجم كرة السلة.. وضم لاعب كرة اليد في الأهلي.. فيديو

الجيش الليبي يحذر ميلشيات أردوغان من اختراق الخط الأحمر

AdvertisementS

الطاعون الدبلي.. هل وصل إلى مصر وما علاجه؟.. «البيطريين» تجيب

5 من ضحايا أحمد بسام زكي: استدرجنا لمنطقة سكنه وقام بهتك عرضنا.. وهددنا بصور حال إنهاء علاقتنا معه

إسرائيل تؤمن الطرد.. هدية بمليار دولار من تميم لـ أردوغان

ترضى أبوك يتصور كده!.. لماذا أثارت صور جنازة رجاء الجداوي غضب الجميع؟

مصر تتجاوز ذروة كورونا.. تراجع الإصابات لأقل من 1000 حالة.. ومستشار الرئيس يكشف السبب

تمارس الأعمال المنافية على مواقع التواصل.. تفاصيل ضبط فتاة تيك توك جديدة

زاوية لا تتبع الوزارة .. الأوقاف تعلق على واقعة ضرب رجل للمصلين داخل مسجد في البساتين .. شاهد

الذنوب التي لا يغفرها الله .. 3 كبائر ابتعد عنها

وفاة وزير الدولة للانتاج الحربي الفريق محمد العصار

شاهد..لحظة توثيق هنا الزاهد تعرضها للتحرش من سائقي نقل

أب يبكي على قبر ابنته بعد رجمها حتى الموت من قبل زوجها وشقيقه .. فيديو

الديهي يرد على بيان حكومة السراج على الهواء.. ويوجه رسالة إلى أصالة نصري.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لغذاء صحي.. طريقة تحضير سلطة المكرونة بالخضار باردة

أسهل طريقة لتحضير شوربة الخرشوف

بإطلالة على الموضة.. ملك قورة تتألق في أحدث ظهور لها