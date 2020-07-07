أسهل طريقة لتحضير شوربة الخرشوف

قدمت الشيف أميرة شنب طريقة عمل شوربة الخرشوف من خلال برنامجها أميرة فى المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير شوربة الخرشوف:

الخرشوف

مسلوق شرائح

زيت زيتون

ملح

فلفل

مرقة

عصير ليمون

لسان عصفور

ثوم مفروم

دقيق

كريمة

بقدونس





طريقة تحضير شوربة الخرشوف :

* يشوح اللسان عصفور في الزيت حتى يصل إلى اللون الذهبي

*ثم يضاف عليه الخرشوف ويقلبو جيدا

* ثم يضاف عصير الليمون والكمون والملح والفلفل ثم يضاف المرقة ثم يضاف قليل من البقدونس

* وتقلب جيدا حتى يقل القوام قليلا ثم يضاف قليل من الماء المغلي

* تترك حتى تمام النضج وتقدم