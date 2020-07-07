محمود كامل يكشف آخر تطورات فيلم الصندوق الأسود لـ منى زكي





وقال محمود كامل فى تصريح لـ "صدى البلد" : إن العمل حاليا فى مرحلة المونتاج حيث انتهيت من تصويره منذ فترة وتحديدا قبل انتشار فيروس كورونا المستجد، وتوقفنا عن تنفيذ باقى مراحل الفيلم بسبب المرض.





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واضاف كامل: سعيد بالتعاون مع الفنانة منى زكى، واتصور انها تظهر بشكل مختلف فى هذا الفيلم مع باقى فريق العمل، خاصة ان قضية هذا العمل مليئة بالصراعات والتشويق والاثارة.





واوضح كامل أن العمل يشبه الى حد ما فى اطاره الفنى، فيلم "ادرينالين" والذى قدمته منذ فترة مع الفنان خالد الصاوى وغادة عبد الرازق والذى كان يعتمد على التشويق والاثارة والتاثير النفسى على الانسان بشكل عام.





وأشار إلى أن فيلم الصندوق الأسود تدور احداثه فى ليلتين على الاكثر وليس كما يردد البعض بان احداثه تدور فى ليلة واحدة.





يذكر ان الفيلم تدور أحداثه حول تعرض منى زكى للخطف من قبل "هجام" و"سارق"، وهو ما يعرضها ايضا للكثير من المخاطر بسبب حملها الذى يعد اللغز الرئيسى فى العمل.





والفيلم بطولة منى زكى ومحمد فراج ومصطفى خاطر وتاليف احمد وهيثم وهدان واخراج محمود كامل.