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محافظات

في ميناء دمياط.. تفاصيل إحباط تهريب أجهزة لاسلكي محظور استيرادها

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:02 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
تجري النيابة العامة بدمياط، تحقيقاتها في واقعة تهريب عدد من وحدات اللاسلكي عن طريق ميناء دمياط، وهي أجهزة خاصة بالتحكم عن بعد وغير مسموح باستيرادها.


وتمكنت إدارة مجمع الترانزيت بجمارك دمياط برئاسة صفوة عوض والي، بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركى ومباحث ميناء دمياط من ضبط محاولة تهريب عدد من وحدات اللاسلكي خاصة بأجهزة التحكم عن بُعد غير المسموح باستيرادها طبقا لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1973 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية.


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ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول البيان الجمركي رقم 651 لسنة 2020 والصنف الوارد بالمستندات عبارة عن مستلزمات إنتاج واردة من مالطا، تبين وجود 6 وحدات لاسلكي خاصة بأجهزه التحكم عن بُعد ذات تردد عالٍ.



وتم العرض على الجهاز القومى للاتصالات، فأفاد بأنه غير مسموح باستخدام مثل هذه الأجهزة التى تعمل بهذه الترددات داخل جمهورية مصر العربية، وبناءً عليه، قررت الإدارة المركزية لجمارك دمياط إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المشمول وإبلاغ الجهات المختصة.



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركية.

في ميناء دمياط.. تفاصيل إحباط تهريب أجهزة لاسلكي محظور استيرادها
في ميناء دمياط.. تفاصيل إحباط تهريب أجهزة لاسلكي محظور استيرادها
في ميناء دمياط.. تفاصيل إحباط تهريب أجهزة لاسلكي محظور استيرادها
في ميناء دمياط.. تفاصيل إحباط تهريب أجهزة لاسلكي محظور استيرادها
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