AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. إزالة عقارين مخالفين بالمنشية فى الإسكندرية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:47 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني

واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملاتها لتفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة، وفرض هيبة الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف.


وقامت وحدة التدخل السريع بحي الجمرك، برئاسة محمود شحاته بريك، رئيس الحي، بشن حملة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة والقضاء على أي مخالفة وعدم السماح لأي مقاول بالبناء بدون ترخيص.

أقرأ ايضًا:

ناعيا الفريق العصار..الرئيس السيسي: مصر فقدت رجل دولة من طراز فريد

وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات التالية والكائنة بدائرة المنشية: العقار الكائن ب ٧٩/ ٨١ محمود النقراشي، والعقار الكائن ب ٦٢ الشهيد مصطفى حافظ.


وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيرًا إلى أن الحملة جاءت في إطار التصدي للمخالفات بشتى أنواعها لتفعيل القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين، ولازالت المتابعة جارية والحملات مستمرة بنطاق المحافظة.


يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أشار في تصريحات صحفية، إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا بالتعامل بصورة حاسمة جدًا مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. إزالة عقارين مخالفين بالمنشية فى الإسكندرية
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. إزالة عقارين مخالفين بالمنشية فى الإسكندرية
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. إزالة عقارين مخالفين بالمنشية فى الإسكندرية
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. إزالة عقارين مخالفين بالمنشية فى الإسكندرية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة 566 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالشرقية

شاهد.. الجيزة تزيل كمبوند مخالفا بالوراق على مساحة ١٢ فدانا

إزالة ١٠ عقارات وإحالة ٣ للنيابة العسكرية.. الجيزة تشن أكبر حملة يومية على البناء المخالف

محافظ كفر الشيخ: حبس 5 مواطنين بسبب مخالفات البناء ولا تهاون في الإزالات

بعد صدور 13 قرار إزالة خلال 3 سنوات.. حملة مكبرة على عقار شرق الإسكندرية

الإسكندرية تنتفض ضد العقارات المخالفة.. شن أضخم حملات بجميع الأحياء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. صور

ترشيحاتنا

ربنا يغفر لها ويرحمها ويصبره على فراقها.. أحمد جمال ينعى والدة حمادة هلال

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. إزالة عقارين مخالفين بالمنشية فى الإسكندرية

هاني الناظر يوضح أضرار أشعة الشمس وفوائدها

السيسى يصل مسجد المشير طنطاوي ليتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

تصرف متهور.. مراهقة تكتشف إصابتها بـ كورونا بعد خضوعها لعملية تجميل بيوم واحد

عاش هنا يوثق رحلة صالح مرسي مع أدب الجاسوسية.. وكواليس كتابته رأفت الهجان من 3 صفحات حصل عليها من المخابرات وعناده مع والده لمنعه من القراءة

AdvertisementS

بعد إعلان وصيته لعائلته بسبب رجاء الجداوى.. الجمهور يبحث عن يحيى الفخرانى

مفاجأة من العيار الثقيل.. كوب من هذا المشروب يتحكم فى السيطرة على سكر الدم

الإخلاء بالقوة الجبرية..تفاصيل تعديلات مقترحة لمنع توريث شقق الإيجار القديم..فيديو

معلومة مغلوطة .. تصريح دفن رجاء الجداوي يكشف عمرها الحقيقي

هدير الهادى فتاة التيك توك تعترف: بمارس الأعمال المنافية مقابل مبالغ مالية

وفاة والدة حمادة هلال.. وتشييع الجثمان بعد قليل

السيسى يصل مسجد المشير طنطاوي ليتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

بعد ظهور أول حالة بالصين.. الطاعون الدبلي يستمر حتى نهاية 2020.. تعرف على أعراضه وطرق انتقاله

النقض: التحفظ على صفوت الشريف وتحديد جلسة 15 سبتمبر لنظر طعنه في اتهامه بالكسب غير المشروع

بشري سارة.. مد فترة التقديم لرياض الأطفال بالقاهرة حتي 10 يوليو

اقتحام منزل جاستن ترودو بأسلحة محظورة.. تفاصيل محاولة اغتيال رئيس وزراء كندا

زيادة البدل ورفع سن المعاش.. 4 مزايا لأعضاء المهن الطبية بالقانون الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة وصول جوني ديب وطليقته أمبر هيرد للمحكمة في قضية التشهير

سعرها 4 آلاف دولار.. رجل أعمال هندي يواجه أزمة كورونا بـ كمامة من الذهب الخالص

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد أبرز إطلالات صبا مبارك