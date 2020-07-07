تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. إزالة عقارين مخالفين بالمنشية فى الإسكندرية

واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملاتها لتفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة، وفرض هيبة الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف.





وقامت وحدة التدخل السريع بحي الجمرك، برئاسة محمود شحاته بريك، رئيس الحي، بشن حملة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة والقضاء على أي مخالفة وعدم السماح لأي مقاول بالبناء بدون ترخيص.

أقرأ ايضًا:

ناعيا الفريق العصار..الرئيس السيسي: مصر فقدت رجل دولة من طراز فريد

وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات التالية والكائنة بدائرة المنشية: العقار الكائن ب ٧٩/ ٨١ محمود النقراشي، والعقار الكائن ب ٦٢ الشهيد مصطفى حافظ.





وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيرًا إلى أن الحملة جاءت في إطار التصدي للمخالفات بشتى أنواعها لتفعيل القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين، ولازالت المتابعة جارية والحملات مستمرة بنطاق المحافظة.





يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أشار في تصريحات صحفية، إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا بالتعامل بصورة حاسمة جدًا مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.