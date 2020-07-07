سرب امتحانات اللغة العربية والإنجليزية والديناميكا.. ضبط أدمن جروب "علمى رياضة وعلوم"

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط طالب بالإسماعيلية لقيامه بإدارة مجموعة على تطبيق "واتس آب" لتسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة.





رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة المجموعة المسماه "علمى رياضة وعلوم" بتطبيق المحادثات "واتس آب" بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة مواد "اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الديناميكا" أثناء انعقاد اللجنة.









أسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات وإجراء التحريات عن أن وراء إرتكاب الواقعة "طالب بالثانوية العامة – مقيم بالقصاصين بمحافظة الإسماعيلية".





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى، والأمن العام"، ومديرية أمن الإسماعيلية تم إستهداف وضبط المتهم المشار إليه بمحل إقامته، وبالتفتيش تم ضبط الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة المشار إليها، وصور لأسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة مواد "اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الديناميكا"، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض الإستفادة المادية.



