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محافظات

خروج وتعافي ١١ حالة جديدة من فيروس كورونا ببني سويف

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:54 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
أعلنت مديرية الصحة ببني سويف عن تعافى ١١ حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من  المدينة الجامعية للبنات المخصصة لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافي وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة . 

وأشار الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة  ، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول ، مؤكدا على مواصلة  الجهود التي  تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة  كورونا ، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في  الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة . 
    
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وتقدم وكيل الوزارة بالشكر الي الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجى والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات والدكتور نبيل نصر المدير الحالي لعزل المدينة الجامعية على المجهود المبذول . 

من جانبه، أثنى الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى ، وكل مستشفيات المحافظة ، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص ، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى . 


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