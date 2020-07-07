AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نقيب المحامين يرشح سليمان ممثلا للنقابة بوحدة مكافحة غسل الأموال

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:54 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
قرر نقيب المحامين رجائى عطية ترشيح صلاح الدين سليمان عضو المجلس ممثلا للنقابة بوحدة مكافحة غسيل الأموال.

خاطب نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل، بترشيح عضو مجلس النقابة صلاح سليمان لتمثيلها في اللجنة.

وقال نقيب المحامين فى نص الخطاب: السيد المستشار أحمد سعيد خليل – رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإشارة إلى خطابكم الكريم برقم 1904 بتاريخ 29/6/2020  يطيب لي أن أتقدم لسيادتكم بترشيح نقابة المحامين السيد الأستاذ صلاح الدين حسن سليمان (صلاح سليمان) عضو المجلس في تمثيلنا بلجنتكم الموقرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عضو مجلس المحامين يبحث ملف الأراضي المخصصة للنقابة

غسيل أموال بـ 3.5 مليار جنيه خاصة بـ"المحامين".. رجائي عطية يتقدم ببلاغ للنيابة

حتى 30 سبتمبر.. فرصة أخيرة للمحامين حاملى كارنيهات 2017 لسرعة السداد

نقيب المحامين: وزارة الصحة توفر حقائب علاج كورونا مجانا للأعضاء المصابين

نقيب المحامين يرشح عمر هريدي وسخي لعضوية الإصلاح التشريعي

نقيب المحامين ممثلا للنقابة باللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية بباريس

ترشيحاتنا

وفاة والدة حمادة هلال.. وتشييع الجثمان بعد قليل

أخبار الرياضة.. هجوم على مصطفى فتحي بعد إصابته بكورونا.. والأهلي يضم عمر ياسين من السد القطري

شاهد.. أحمد فتحي أول الحاضرين لجنازة والدة حمادة هلال

الشبعان دايما بيتخاف منه.. شاهد عبد الله جمعة يثير الجدل بـ رسالة غامضة

اقتحام منزل جاستن ترودو بأسلحة محظورة.. تفاصيل محاولة اغتيال رئيس وزراء كندا

العثور على مدرس جامعي متوفى داخل غرفته بإحدى جامعات السعودية

AdvertisementS

بعد إعلان وصيته لعائلته بسبب رجاء الجداوى.. الجمهور يبحث عن يحيى الفخرانى

وفاة والدة حمادة هلال.. وتشييع الجثمان بعد قليل

معلومة مغلوطة .. تصريح دفن رجاء الجداوي يكشف عمرها الحقيقي

رئيس وزراء إثيوبيا: لن نلحق الضرر بمصر وسنبدأ ملء سد النهضة

على غرار "التحرير".. رئيس الوزراء يأمر بتطوير ميادين طلعت حرب والأوبرا والعتبة

انهيار حمادة هلال أثناء تشييع جثمان والدته إلى مثواه الأخير.. فيديو وصور

الإعلان الرسمي خلال أيام.. الأهلي يضم عمر ياسين لاعب السد القطري لمدة 3 سنوات

السيسى يصل مسجد المشير طنطاوي ليتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

بعد تدميرها بالكامل.. شاهد لحظة انسحاب القوات التركية من قاعدة الوطية الليبية

بعد ظهور أول حالة بالصين.. الطاعون الدبلي يستمر حتى نهاية 2020.. تعرف على أعراضه وطرق انتقاله

احتمالية سقوط أمطار..الأرصاد: طقس الغد حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 35

بعد تسجيل أقل معدل إصابات..أستاذ فيروسات: أغسطس بداية انحسار الموجة الأولى لـ فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الهواء والنقود والمصاعد والطعام أبرزها.. أهم التناقضات المثارة حول طرق انتقال كورونا

لحظات رومانسية.. شاهد كاتي بيري وخطيبها أورلاندو بلوم على البحر

شاهد.. لحظة هجوم دب عملاق على سيدة أثناء محاولتها التقاط صورة معه