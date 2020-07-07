نقيب المحامين يرشح سليمان ممثلا للنقابة بوحدة مكافحة غسل الأموال

قرر نقيب المحامين رجائى عطية ترشيح صلاح الدين سليمان عضو المجلس ممثلا للنقابة بوحدة مكافحة غسيل الأموال.





خاطب نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل، بترشيح عضو مجلس النقابة صلاح سليمان لتمثيلها في اللجنة.



