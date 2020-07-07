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مرأة

لو بتشتغل على الكمبيوتر كتير .. لازم تاكل هذا الطعام

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:40 م
لوبتشتغل على الكمبيوتر
لوبتشتغل على الكمبيوتر كتير .. لازم تاكل هذا الطعام
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اسماء محمد
ينبعث من الموبايل واللاب ضوء أزرق يضر العين ويجعل قوة النظر أقل خاصة عند استخدام هذه الاجهزة بشكل متكرر.


وفى عصر التكنولوجيا أصبحت الكثير من الوظائف والمهام تعتمد على استخدام الاجهزة التكنولوجية التى تصدر الضوء الازرق ويقضى الموظفون ساعات طويلة أمامها مما يهددهم بضعف النظر ومشاكل الشبكية.


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ذكر موقع " " watercress"" أن هناك العديد من الاجراءات التى تساعد فى الحفاظ على شبكية العين من أضرار أجهزة الكمبيوتر من بينها تناول اطعمة معينة.


ومن بين الاطعمة التى تقوى العين وتحميها من الأمراض " الجرجير" حيث إنه يحتوى على مركبات لوتين وزياكسانثين . 


وتساعد هذه المركبات فى منع وصول الضوء الأزرق لشبكية العين مما يقلل الضرر التأكسدي الناتج عن الضوء الأزرق المسبب مشاكل العين والضمور البقعي. 

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