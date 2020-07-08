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مرأة

تصميمات مصغرة.. شاهد | ديور تعرض مجموعتها بأفكار مبتكرة في أسبوع الموضة الرقمية بباريس

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:12 ص
صدى البلد
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آية التيجي
قدمت أزياء ديور الفرنسية مجموعتها لـ خريف وشتاء 2020-2021 بطريقة مبتكرة عبر حسابها الرسمي على تويتر خلال مشاركتها في أسبوع الموضة الرقمي بباريس، وذلك لعدم قدرتها على المشاركة بشكل فعلى بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
  
وقدمت مجموعة الأزياء الفرنسية ديور فيلما قصيرا من داخل ورشة عمل ديور، وعرضت فيها ازيائها، وكأنها جزء من أسطورة خيالية؛ حيث تضمن نماذج مصغرة من مجموعتها على مانيكانات تشبه عرائس كرتونية صغيرة.

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وتحاكي مجموعة أزياء ديور شتاء وخريف 2020- 2021 التصميمات للفساتين الكبيرة التي قاموا بصناعتها، حيث تلائم الفساتين الصغيرة البلاستيكية الخاصة بالأطفال نفس تصميم وتفاصيل القطع الكبيرة.

وظهر في الفيديو كواليس لمصممي الأزياء العاملين على مجموعة ازياء ديور؛ حيث عكس طرق العناية والاهتمام التي يوليها العاملون على القطع وانهماك الطاقم في العمل على التصميمات ببراعة ودقة شديدة أثناء تنفيذها يدويا بشكل كامل، وذلك بقيادة المصممة ماريا جرازيا، وفقا لما نشر في وكالة رويترز.

وتنوعت تصميمات وألوان قطع مجموعة أزياء ديور لشتاء وخريف 2020-2021 بشكل واسع؛ حيث تضمنت قطعًا داكنة بالأسود والأزرق الداكن مزينة بخطوط ذهبية وألوان زاهية أخرى، كما بدا اللون الذهبى واضحًا بشدة فى أغلب التصميمات.

كما تضمنت مجموعة أزياء ديور لشتاء وخريف 2020-2021 فستانًا مبهرًا من الريش باللون الرمادى بالإضافة إلى فستان زفاف رقيق من الدانتيل، فيما احتوت أيضا على فستان زفاف من التول، وقاموا بالتطريز عليه بعض الحروف باللغة الفرنسية بالخيوط الصوف السوداء. 

وإليكم صور توضح تفاصيل مجموعة أزياء ديور لشتاء وخريف 2020-2021..
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس ازياء ديور في أسبوع الموضة بباريس
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