تصميمات مصغرة.. شاهد | ديور تعرض مجموعتها بأفكار مبتكرة في أسبوع الموضة الرقمية بباريس

كما تضمنت

لشتاء وخريف 2020-2021 فستانًا مبهرًا من الريش باللون الرمادى بالإضافة إلى فستان زفاف رقيق من الدانتيل، فيما احتوت أيضا على

، وقاموا بالتطريز عليه بعض الحروف باللغة الفرنسية بالخيوط الصوف السوداء.