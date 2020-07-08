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مرأة

بـ قميص مشجر.. شمس الكويتية تبرز جمالها بإطلالة بسيطة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:06 ص
شمس الكويتية
شمس الكويتية
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آية التيجي
نشرت المطربة شمس الكويتية صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة كلاسيكية بسيطة تبرز من جمالها، وهو ما دفع متابعيها إلى كتابة رأيهم في إطلالتها عبر التعليقات.

وعلقت شمس الكويتية على صورتها موجهة كلامها لمتابعيها، وقالت ‏"‏كُن مبتهجًا ازرع الأمل في قلبك إصنع من إنكساراتك حياة ".

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وارتدت شمس الكويتية قميصا مشجرا باللون البصلي وعليه ورود باللون الأبيض والأزرق بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من نعومة وأناقة إطلالتها. 

وظهرت شمس الكويتية بشعر منسدل عبر وجهها بشكل انسيابي وناعم بتسريح الويفي، وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

وأكملت شمس الكويتية إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، والتي تناسب مع تفاصيل إطلالتها واكسبتها رقة وجمال.

ولم تتكلف شمس الكويتية في ارتداء الإكسسوارات أو اختيار المكياج؛ حيث اكتفت بإرتداء خاتم بسيط واسورة باللون السيلفر، وساعة يد من الجلد لتكتمل بذلك إطلالتها.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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