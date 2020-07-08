نشرة السوشيال ميديا| لقاء الخميسي توجه رسالة قاسية للمتحرشين.. صورة قديمة تجمع رجاء الجداوي وانتصار وحنان ترك

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:
نشرت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة بصحبة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى والفنان تامر حسنى والإعلامية بوسى شلبى.
نشرت الفنانة انتصار , عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة نادرة من مسلسل سارة بصحبة الفنانة رجاء الجداوى , والفنانة حنان ترك .
وجهت الفنانة لقاء الخميسى , عبر خاصية " ستورى " بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " دعمها للمرأة، وأدانت قضية التحرش .
نعى الفنان سعد الصغير، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "، والدة الفنان حمادة هلال، بنشر صورة تجمعهم .
احتفل احمد حسام ميدو , لاعب الزمالك والمنتخب القومي السابق بعيد ميلاد ابنه "على"، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "، بنشر صورة له .