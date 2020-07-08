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فن

نشرة السوشيال ميديا| لقاء الخميسي توجه رسالة قاسية للمتحرشين.. صورة قديمة تجمع رجاء الجداوي وانتصار وحنان ترك

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:43 ص
صدى البلد
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مريم عزت
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

نشرت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة بصحبة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى والفنان تامر حسنى والإعلامية بوسى شلبى. 

نشرت الفنانة انتصار , عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة نادرة من مسلسل سارة بصحبة الفنانة رجاء الجداوى , والفنانة حنان ترك . 

وجهت الفنانة لقاء الخميسى , عبر خاصية " ستورى " بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "  دعمها للمرأة، وأدانت قضية التحرش . 

نعى الفنان سعد الصغير، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "، والدة الفنان حمادة هلال، بنشر صورة تجمعهم . 

احتفل احمد حسام ميدو , لاعب الزمالك والمنتخب القومي السابق بعيد ميلاد ابنه "على"، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "، بنشر صورة له . 

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