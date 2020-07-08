وزير البترول: تنفيذ أكبر مشروع تكرير بصعيد مصر باستثمارات 2.8 مليار دولار

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مشروع (التكسير الهيدروجيني للمازوت) بأسيوط، يعد أكبر مشروع لتكرير البترول يتم تنفيذه في صعيد مصر، ويأتي تدعيمًا لجهود وبرامج الدولة التنموية على أرض الصعيد، ويعد من أهم مشروعات التكرير الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية ضمن برنامج الوزارة لتطوير صناعة التكرير تأمينًا لاحتياجات السوق المحلي من إمدادات الوقود والعمل على تقليص الكميات المستوردة من الخارج وتقليل جانب من فاتورة الاستيراد توفيرًا للنقد الأجنبي.





جاء ذلك عقب التوقيع على عقود المقاول العام مع شركة (تكنيب) الإيطالية، وعقدي الباطن بين (تكنيب) وشركتي (إنبي وبتروجت) لتنفيذ مشروع مجمع إنتاج السولار والبنزين والبوتاجاز بأسيوط (مشروع التكسير الهيدروجيني للمازوت) التابع لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) بتكلفة استثمارية إجمالية 8ر2 مليار دولار، وفقا لبيان وزارة البترول، اليوم الأربعاء.





وقع العقد الرئيسي لتنفيذ المشروع المهندس محمد بدر رئيس شركة (أنوبك) والمهندس سيد عبد النعيم ممثلًا عن شركة أسيوط لتكرير البترول مع ماركو فيلا رئيس شركة (تكنيب) بحضور كبار المسئولين بالمجموعة المالية الإيطالية (سي دي بي) وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية (ساشي).





كما تم أيضًا توقيع عقدي الباطن لأعمال المشروع بين شركة (تكنيب) وشركة (إنبي) والتي وقع عنها المهندس أشرف بهاء رئيس الشركة وشركة بتروجت والتي وقع عنها المهندس وليد لطفي رئيس الشركة.





وأوضح وزير البترول أن المشروع يستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة عن طريق استخدام أحدث التكنولوجيات لتكرير البترول باستخدام تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت منخفض القيمة لتحويله إلى منتجات بترولية رئيسية عالية القيمة يحتاجها السوق المحلي، وبصفة أساسية السولار بالمواصفات الأوروبية والبنزين عالي الأوكتين والبوتاجاز.





وأشار الملا إلى أن المشروع يحقق مردودًا متميزًا في مجال التنمية لمنطقة الصعيد من حيث تغطية احتياجاتها من المنتجات البترولية وإمدادات الوقود، وكذلك تجنب مخاطر السلامة والبيئة المصاحبة لنقل المنتجات البترولية إلى صعيد مصر عبر الوسائل المختلفة، كما سيؤدي إلى فتح آفاق متنوعة للتنمية والمساهمة في تحقيق الاستفادة للأنشطة المكملة والخدمات والمساهمة في توفير فرص عمل.





وأكد أن توقيع عقود تنفيذ المشروع في هذا التوقيت المهم الذي يشهد مواجهة جائحة فيروس (كورونا) يمثل تحديًا كبيرًا لإنجاز المشروع، مشددًا على ضرورة الإسراع بالتنسيق بين الشركات المنفذة للانتهاء من الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني للتنفيذ والعمل على التوازي في تنفيذ العمليات والمتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ، مؤكدًا أهمية تطبيق توجهات زيادة المكون المحلي، حيث ستصل نسبته في عقد هذا المشروع إلى أكثر من 40%.



