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اقتصاد

البترول تنهي إنشاء رصيف حاويات جديد بميناء دمياط.. شاهد

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:08 ص
شركة بتروجت
شركة بتروجت
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مايكل عياد
أنهت شركة بتروجت، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، إنهاء أعمال إنشاء رصيف الحاويات الرابع بميناء دمياط، وذلك ضمن مشاركة قطاع البترول المصرى فى تنفيذ كبرى المشروعات القومية بمصر الهادف الى تأهيل أرصفة الحاويات بميناء دمياط.

ونجحت الشركة فى انهاء اعمال تنفيذ وإنشاء رصيف الحاويات الرابع  بميناء دمياط، والذى يأتى ضمن أعمال المرحلة الثانية التى تمتد بطول 126 مترا وتنتهى تلك المرحلة بالكامل نهاية الشهر القادم وذلك بعد نجاحها فى تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح.

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وتم تنفيذ المشروع بمعدل زمنى متميز وبأعلى درجات الجودة مع الالتزام الكامل بأعلى المعايير العالمية فى مجال السلامة والصحة المهنية.

والرصيف تم تنفيذه وانشاؤه بآعلى مستوى فنى من المواصفات والتى تتيح أن يصبح الرصيف معدًا لإستخدام أحدث الأوناش العملاقة بالاضافة الى جاهزيته لأعمال التكريك والتعميق لعمق يصل الى حوالى 17 متر.
البترول تنهي إنشاء رصيف حاويات جديد بميناء دمياط.. شاهد
البترول تنهي إنشاء رصيف حاويات جديد بميناء دمياط.. شاهد
البترول تنهي إنشاء رصيف حاويات جديد بميناء دمياط.. شاهد
البترول تنهي إنشاء رصيف حاويات جديد بميناء دمياط.. شاهد
البترول تنهي إنشاء رصيف حاويات جديد بميناء دمياط.. شاهد
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