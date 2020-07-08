سعرات حرارية أقل .. 10 أفكار لإفطار صحي





قدم موقع thehealthy عشر أفكار لوجبة الإفطار الصحية ، وهي قليلة السعرات الحرارية ومناسبة سواء للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي لخسارة الوزن ، أو الذين يفضلون وجبة إفطار خفيفة ومفيدة دون أي دايت:





1- بيضة - شريحة جبنة لايت - نصف رغيف أسمر - شرائح فلفل وطماطم





2-بيضة - قطعتين جبنة شيدر لايت - خبز الشوفان - جرجير وطماطم





3- توست أسمر - ملعقة عسل أبيض - جبنة لايت - شاي بحليب - طماطم





4-هبز الشوفان - جبنة قريش - تركي مدخن - خيار و طماطم





5-جبنة قريش بالطماطم - نصف رغيف بلدي - جرجير





6-توست بيض مع أفوكادو - توست تركي مدخن - جرجير وطماطم





7-تفاحة وكوب حليب





8-شوفان بالحليب والموز - كوب نسكافيه - ثمرة تفاح





9- زبادي يوناني - بيضة - 1 توست





10 - توست أفوكادو بالبيض - توست جبنة لايت .





عادة ما ينصح الأطباء بضرورة تناول وجبة الإفطار باعتبارها أهم وجبة في اليوم، فهي التي تمد الجسم بالطاقة والنشاط لاستكمال يومه، وكذلك لا بد أن تكون وجبة الفطور صحية وخفيفة في نفس الوقت، ولا تكون صعوبة الهضم وتسبب انتفاخ القولون والبطن، فهناك العديد من الأكلات الصحية التي يمكنك اعتمادها في وجبة الفطور الصباحي بعيدًا عن الفول والطعمية وهذه الأكلات التي تسبب تهيج القولون.