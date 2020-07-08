AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

سعرات حرارية أقل .. 10 أفكار لإفطار صحي

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:53 ص
افطار صحي
افطار صحي
Advertisements
رشا عوني
عادة ما ينصح الأطباء بضرورة تناول وجبة الإفطار باعتبارها أهم وجبة في اليوم، فهي التي تمد الجسم بالطاقة والنشاط لاستكمال يومه، وكذلك لا بد أن تكون وجبة الفطور صحية وخفيفة في نفس الوقت، ولا تكون صعوبة الهضم وتسبب انتفاخ القولون والبطن، فهناك العديد من الأكلات الصحية التي يمكنك اعتمادها في وجبة الفطور الصباحي بعيدًا عن الفول والطعمية وهذه الأكلات التي تسبب تهيج القولون.  

قدم موقع thehealthy  عشر أفكار لوجبة الإفطار الصحية ، وهي قليلة السعرات الحرارية ومناسبة سواء للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي لخسارة الوزن ، أو الذين يفضلون وجبة إفطار خفيفة ومفيدة دون أي دايت:  

1- بيضة - شريحة جبنة لايت - نصف رغيف أسمر - شرائح فلفل وطماطم 

2-بيضة  - قطعتين جبنة شيدر لايت - خبز الشوفان - جرجير وطماطم

3-  توست أسمر - ملعقة عسل أبيض - جبنة لايت - شاي بحليب - طماطم 

4-هبز الشوفان - جبنة قريش - تركي مدخن - خيار و طماطم

5-جبنة قريش بالطماطم - نصف رغيف بلدي - جرجير 

6-توست بيض مع أفوكادو - توست تركي مدخن - جرجير وطماطم

7-تفاحة وكوب حليب

8-شوفان بالحليب والموز - كوب نسكافيه - ثمرة تفاح 

9- زبادي يوناني - بيضة - 1 توست 

10 - توست أفوكادو بالبيض - توست جبنة لايت .

سعرات حرارية أقل .. 10 أفكار لإفطار صحي
سعرات حرارية أقل .. 10 أفكار لإفطار صحي
سعرات حرارية أقل .. 10 أفكار لإفطار صحي
سعرات حرارية أقل .. 10 أفكار لإفطار صحي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنخس في رمضان .. أنظمة ومشروبات للتخلص من الوزن الزائد خلال 20 يوما

بدون حرمان.. ريجيم الأسبوع الثاني من رمضان

ترشيحاتنا

هل تقدمت الحكومة بمشروع قانون للإيجارات القديمة؟.. إسكان البرلمان تجيب

أخبار التوك شو| عوض تاج الدين: سعيد بانحسار إصابات كورونا.. التعليم تحذف سؤالاً من امتحان الفيزياء.. فيديو

موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ننشر أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت والبط

سؤال غريب عن الخطبة لدار الإفتاء .. وأمين الفتوى يندهش ويضحك.. فيديو

بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة.. تزايد حالات الانتحار في لبنان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتقل كورونا من جثة المتوفى؟ تفاصيل

رسميا.. الإعلان عن لكزس LS 2021 فيس ليفت.. صور

لأول مرة .. بي إم دبليو M4 2021 تظهر أثناء اختبارها .. صور