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اقتصاد

الجمارك تحبط 1691 محاولة تهريب بـ975.3 مليون جنيه في 3 أشهر

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:58 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
أحبطت مصلحة الجمارك المصرية، نحو 1691 عملية تهريب خلال الفترة من أول أبريل حتى نهاية مايو الماضيين، بإجمالي حصيلة بلغت 975.3 مليون جنيه في صورة رسوم و غرامات مستحقة.

وأعلنت وزارة المالية في تقرير مرسل للدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تحرير460 محضر تهرب جمركي، يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 12 مليونًا و215 ألف جنيه، و118 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب المواد المخدرة، والمنشطات، والأقمشة، والأجهزة اللاسلكية، والأسلحة والذخائر، والسجائر، بلغت قيمة المستحق عليها نحو 378 مليونًا و840 ألف جنيه.


أوضح التقرير أن المحاضر شملت أيضًا 67 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب الملابس الجاهزة، والأدوية، والمكملات الغذائية، والخمور، ومستلزمات الأجهزة الطبية، ومستحضرات التجميل، بلغت قيمة المستحق عليها نحو 36 مليونًا و149 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أنه تم تحرير 139 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب كيماويات المبيدات الحشرية، وأصناف متنوعة، والسلع المرفوضة رقابيًا، وأجهزة المحمول وإكسسوارتها، والألعاب النارية، بلغت مستحقاتها نحو 461 مليونًا و496 ألف جنيه.

أضاف التقرير أنه تم تحرير 905 محاضر يتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة، والمناطق الحرة، والسيارات وقطع الغيار، والأجهزة الكهربائية وإكسسوارتها، وتقديم الفواتير بقيم أقل، ومخالفة الصادر، بلغت مستحقاتها نحو 78 مليونًا و822 ألف جنيه.

أوضح التقرير أنه تم تحرير محضرين لمشغولات ذهبية وفضية بلغت مستحقاتها نحو 7 ملايين و764 ألف جنيه.
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