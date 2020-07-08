اختراع مذهل.. كمامة شفافة تمكن الصم من قراءة الشفاه

بعد تفشي فيروس كورونا حول العالم، أصبحت الكمامة الطبية أحد الأسلحة الرئيسية للدفاع عن النفس ضد الإصابة بالفيروس، وخاصة فى الأماكن المزدحمة، والعمل، والمواصلات العامة.





وفى الغالب كان يشكو البعض من عدم القدرة على التنفس لفترة طويلة بسبب تواجد الكمامة على الوجه طوال اليوم، ولكن البعض الأخر كان يشكوا من عدم القدرة على ممارسة الحياة الطبيعية.









فأصبحت الكمامة للصم عائق كبير لممارسة حياتهم بشكل طبيعي، فهى تمنعهم عن فهم الأخرين بشكل مباشر، وقراءه الشفاه بشكل سهل، ولذلك قدمت شركة Redcliffe Medical Devices، الحل الأمثل للتخلص من جميع المشاكل.





فقدمت الشركة المنتج الخاص بها للتخلص من المشاكل بشكل جذرى، واخترعت الكمامة الشفافة ، والتى تمكن الكل من التعرف على بعضهم بشكل مباشر دون الحاجة للتساؤل بسبب إخفاء معالم الوجة، ومساعدة الصم بشكل كامل للعودة لحياتهم الطبيعية، مع الأخذ فى الاعتبار أنه يوفر الحماية الكاملة ضد الفيروس.



