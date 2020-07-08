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تعليم

طلاب ثانوية الأزهر بالإسكندرية: امتحان الفلسفة في مستوى الطالب المتوسط

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:42 م
الثانوية الازهرية
الثانوية الازهرية
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أحمد بسيوني
أعرب طلاب الثانوية الأزهرية، الشعبة الأدبية، اليوم الأربعاء، عن ارتياحهم لسهولة امتحان الفلسفة والمنطقة، مشيرين إلى أن الامتحان سهل وفي مستوى الطالب المتوسط.

وتابع الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والشيخ خميس محمد مدير عام العلوم العربية والشرعية، لجان امتحان الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي، بمعهد العلوم الإسلامية، حيث أدى الطلاب مادة الأدب والنصوص.

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وقال الشيخ أحمد هاشم إن الامتحان اليوم في مستوى الطلاب، ومطابق للمناهج المقررة، ودور الأمن مفعل داخل وخارج اللجان، واللجان يسودها الهدوء.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019 /2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127  وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا. 

وقد تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.
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