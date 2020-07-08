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محافظات

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى العجمي إلى 322 حالة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:43 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أحمد بسيوني

قال الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمي النموذجي، المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، إن إجمالي عدد الحالات التي خرجت من المستشفى حتى الآن بلغ 322 حالة، عقب تلقيهم الرعاية اللازمة في المستشفى وتحسن حالتهم وتحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية.


وأضاف مدير مستشفى العجمي بالإسكندرية أنه تم تحويل 87 شخصًا للعزل المنزلي بعد استقرار حالتهم، وعدم وجود أي أعراض عليهم.


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يُذكر أن مستشفى العجمي تم تجهيزه في حوالي أسبوع ليكون مستشفى عزل وحجر صحي لمرضى كورونا بالإسكندرية، ويوجد بها 140 غرفة عناية مركزة متوسطة و60 سرير عناية مركزة فائقة.

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