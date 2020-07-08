AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سيرين عبد النور تحتفل بعيد زواجها الـ 13.. صور

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:10 م
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
Advertisements
شروق ابراهيم - أحمد إبراهيم
احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بعيد زواجها الـ 13 ، من خلال نشر صور لها من حفل زفافها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي. 

وعلقت سيرين عبد النور :" صاروا 13 سنة والعمر كله". 

يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل "الهيبة" في جزئه الثالث والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان"، وبطولة تيم حسن ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.

جدير بالذكر، أن "الهيبة" بجزئه الرابع من إخراج سامر البرقاوي وبطولة النجم تيم حسن ونخبة من النجوم من بينهم الممثلة منى واصف وروزينا لاذقاني وعبدو شاهين وأويس مخللاتي وغيرهم. ومن المقرر عرضه في سباق رمضان 2020.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيرين عبد النور تتألق وتوجه رسالة لمتابعيها.. شاهد

بمكياج جذاب .. سيرين عبد النور تستعرض جمالها بهذه الصور

سيرين عبدالنور تشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور .. شاهد

سرين عبد النور تبهر جمهورها بمجموعة من الصور ... شاهد

سيرين عبد النور تهنئ جوزيف عطية بعيد ميلاده .. شاهد

برفقة ابنها .. سيرين عبدالنور تشعل إنستجرام من داخل المطبخ

ترشيحاتنا

النواب عن الإيجار القديم: الشقة المغلقة لمدة 3 سنوات تعود للمالك على الفور

بعد وفاة والدتهما بكورونا..خروج أول توأم من مستشفى عزل إسنا

أحمد حسام ميدو: أفضل تشكيل للجنايني في تاريخ الكرة المصرية.. شاهد

عصرية وأنيقة.. شاهد إطلالات أروى فى عيد ميلادها

نشرة أخبار التوك شو.. مقترح برلماني بشأن إيجار الشقق المغلقة.. الري تؤكد: الوزارة مسئولة عن الشق الفني لمفاوضات سد النهضة.. والتنمية المحلية توقف تراخيص البناء 6 أشهر في هذه المحافظات

أساء لدولة عربية.. محكمة كويتية تقضي بسجن الإخواني مبارك الدويلة سنة مع الشغل

AdvertisementS

زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنية 5% كل 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

مواصلة التعاون الوثيق.. روسيا تبعث رسالة تذكيرية لـ مصر والكونغو وجنوب أفريقيا

قتلا أميرة بعد خروجها من دار تحفيظ القرأن.. طفلا كرداسة: نفذنا ما شاهدناه في المواقع الإباحية

مستبد وقمعي وتدخل في 3 دول مستقلة.. البرلمان الأوروبي يطالب بـ عقوبات صارمة لـ أردوغان

انفوجراف.. مصر تحتل المركز الـ 9 عربيًا في مؤشر نضوج ريادة الأعمال العربية

بعد قتل زوجها برقبة زجاجة.. 7 معلومات لا تعرفها عن عبير بيبرس

النيابة تصدر قرارا بضبط وإحضار نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق

النواب عن الإيجار القديم: الشقة المغلقة لمدة 3 سنوات تعود للمالك على الفور

دقيقة حدادا على روحه..مجلس الوزراء ينعي الفريق العصار فى أول اجتماع بعد وفاته

عادة خاطئة أثناء الاستحمام فى الصيف تهددك بمشاكل فى القلب والشرايين

ننشر أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت والبط

وفاة والدة الفنان محمد علاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الكاجوال.. إيمى طلعت زكريا تستعيد ذكريات برفقة والدها

بـ فستان أحمر.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

قائمة أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2020.. اليابان تتصدر وتراجع أمريكي ملحوظ