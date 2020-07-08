سيرين عبد النور تحتفل بعيد زواجها الـ 13.. صور

احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بعيد زواجها الـ 13 ، من خلال نشر صور لها من حفل زفافها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي.





وعلقت سيرين عبد النور :" صاروا 13 سنة والعمر كله".





يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل "الهيبة" في جزئه الثالث والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان"، وبطولة تيم حسن ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.





جدير بالذكر، أن "الهيبة" بجزئه الرابع من إخراج سامر البرقاوي وبطولة النجم تيم حسن ونخبة من النجوم من بينهم الممثلة منى واصف وروزينا لاذقاني وعبدو شاهين وأويس مخللاتي وغيرهم. ومن المقرر عرضه في سباق رمضان 2020.



