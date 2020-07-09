مايوه نيرمين الفقى وفستان رانيا يوسف.. أبرز إطلالات النجمات المثيرة للجدل خلال الأسبوع

اعتادت النجمات والمشاهير على مشاركة متابعيهن عبر مواقع التواصل الاجتماعى بأبرز الصور و الاطلالات التى يظهرن بها فى مختلف المناسبات، فقد لفتت الكثير منهن الأنظار بأناقتهن.
ظهرت النجمات خلال هذا الأسبوع بمجموعة متنوعة و مختلفة من الإطلالات التى كشفت عن أناقتهن وإطلالاتهن الصيفية المواكبة لأحدث صيحات الموضة و المتناسقة معهن.
خطفت الفنانة رانيا يوسف الأنظار كعادتها بمحموعة مميزة من الملابس الصيفية، فيما أستعرضت ياسمين صبري رشاقتها بإطلالة رياضية، بينما تألقت هنا الزاهد بجيبة سوداء و نسقت معها بلوزة عصرية.
اقرأ إيضا ..
أطلت نسرين طافش بفستان أبيض كاجوال كشف عن أناقتها، كما ظهرت زوجة احمد زاهر بفستان مشجر طويل خلال الاحتفال بعيد ميلادها، لفتت نادية الجندى الأنظار بملابس شبابية، وتألقت ايضا غيروهن من النجمات و المشاهير خلال الأسبوع ...
إليكم أبرز إطلالات النحمات المثيرة للجدل خلال الأسبوع ..