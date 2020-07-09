الأمم المتحدة تحذر من مجاعة جديدة في اليمن

أعلنت منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في اليمن ليز جراندي أمس، الأربعاء، أن اليمن يقف من جديد على حافة المجاعة بسبب نقص التمويل.





وقالت جراندي، إن "برامج المساعدات التي تشمل الرعاية الصحية والغذاء تغلق بالفعل بسبب نقص الأموال والوضع الاقتصادي يتدهور بشكل مخيف".





وأضافت "برنامج الغذاء العالمي كان يقدم مساعداته لـ13 مليون يمني والآن قلص مساعداته لتشمل 8.7 مليون شخص بعضهم بنصف حصة غذائية".



