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أخبار العالم

الأمم المتحدة تحذر من مجاعة جديدة في اليمن

الخميس 09/يوليه/2020 - 07:24 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في اليمن ليز جراندي أمس، الأربعاء، أن اليمن يقف من جديد على حافة المجاعة بسبب نقص التمويل.

وقالت جراندي، إن "برامج المساعدات التي تشمل الرعاية الصحية والغذاء تغلق بالفعل بسبب نقص الأموال والوضع الاقتصادي يتدهور بشكل مخيف".

وأضافت "برنامج الغذاء العالمي كان يقدم مساعداته لـ13 مليون يمني والآن قلص مساعداته لتشمل 8.7 مليون شخص بعضهم بنصف حصة غذائية".

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نهاية يونيو الماضي، أن أكثر من عشرين مليون يمني يعانون من الجوع المزمن وأنهم معرضون للإصابة بفيروس كورونا.
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