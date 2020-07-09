مجدي عبد الغني: هاني أبو ريدة مش لاقي وجوه جديدة.. ونجم الأهلي مش فاضي لانتخابات الجبلاية

أكد مجدى عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، أن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، يبحث عن وجوه جديدة في انتخابات الجبلاية المقبلة.





ونشب خلاف بين اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة من جانب وسارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حول تطبيق القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ او لائحة الفيفا بشأن انتخابات الجبلاية المقبلة.

وقال البلدوزر فى تصريحات خاصة لصدى البلد: "أبو ريدة مش لاقي وجوه جديدة علشان ينافس بيها فى انتخابات مجلس الإدارة القادمة".





وأضاف: "اجتماع الرحاب الأخير مع مسؤولى أحد الأندية وبعض الأعضاء السابقين فى الجبلاية لا يعنى أن المهندس هاني أبو ريدة سوف يخوض الانتخابات القادمة بقائمة معينة".





وشدد على أن الحديث عن استعانة أبو ريدة بنجم الأهلى السابق وائل جمعة للانضمام إلى قائمته الانتخابية تكرر كثيرا مشددا على أن الصخرة يعمل فى التحليل للمباريات خارج البلاد ولن يكون لديه وقت لأي انتخابات.



