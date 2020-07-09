AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مجدي عبد الغني: هاني أبو ريدة مش لاقي وجوه جديدة.. ونجم الأهلي مش فاضي لانتخابات الجبلاية

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:12 ص
هاني أبو ريدة ومجدي
هاني أبو ريدة ومجدي عبدالغني
Advertisements
يسري غازي
أكد مجدى عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، أن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، يبحث عن وجوه جديدة في انتخابات الجبلاية المقبلة. 

ونشب خلاف بين اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة من جانب وسارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حول تطبيق القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ او لائحة الفيفا بشأن انتخابات الجبلاية المقبلة. 
 
وقال البلدوزر فى تصريحات خاصة لصدى البلد: "أبو ريدة مش لاقي وجوه جديدة علشان ينافس بيها فى انتخابات مجلس الإدارة القادمة". 

وأضاف: "اجتماع الرحاب الأخير مع مسؤولى أحد الأندية وبعض الأعضاء السابقين فى الجبلاية لا يعنى أن المهندس هاني أبو ريدة سوف يخوض الانتخابات القادمة بقائمة معينة". 

وشدد على أن الحديث عن استعانة أبو ريدة بنجم الأهلى السابق وائل جمعة للانضمام إلى قائمته الانتخابية تكرر كثيرا مشددا على أن الصخرة يعمل فى التحليل للمباريات خارج البلاد ولن يكون لديه وقت لأي انتخابات. 

يذكر أن الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا أرسل خطابا إلى الجبلاية يطلب خلاله الدعوة لانعقاد فعاليات الجمعية العمومية العادية القادمة قبل نهاية شهر يوليو المقبل. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيدة وحيدة.. فيفا يوافق على تشكيل مجلس اتحاد الكرة الجديد

استعدادًا لانتخابات اتحاد الكرة.. مجدي عبدالغني يزور أندية كفر الشيخ ويناقش الأزمات.. صور

مصادر: بروتوكول الفيفا والفيفبرو يمنحان مجدى عبدالغني مقعد عضوية اتحاد الكرة

العمومية ترفض وصاية الفيفا.. تفاصيل جديدة بشأن بند الـ ٨ سنوات فى الجبلاية

استعدادا للانتخابات.. أحمد مجاهد يطالب بإرساء مبدأ الأقدمية فى اتحاد الكرة

بأمر الفيفا 4 سنوات.. مجدي عبدالغني: إجراء انتخابات مجلس اتحاد الكرة لمدة عام "كلام كفتة"

ترشيحاتنا

إجراءات كورونا.. فض فرح شعبي بالمنصورة وتحرير محضر ضد المخالفين

على الموضة وملفتة.. 15 صورة تبرز أناقة ريم سامي فى عيد ميلادها

الأهلي يعلن رسميًا ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون

خبير لياقة بدنية يحذر من تناول المكملات الغذائية.. فيديو

كنترولات الثانوية العامة تبدأ تصحيح الأحياء.. السبت

بصورة لكل منهما بمفرده.. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يثيران الجدل من جديد

AdvertisementS

الأهلي يعلن رسميًا ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يكشف مفاجأة مرتضى منصور اليوم.. وتعليق محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

تخيلوا لو لم يكن في الفريق...كلوب يتغزل في محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

5 ملفات شائكة في الأهلي تنتظر كلمة الحسم من فايلر

عرفتونا قيمة اللقب.. نجم الأهلي السابق يوجه رسالة لـ الزمالك قبل احتفالية نادي القرن

أوتوفيستر: مباراة الـ 6 -1 أمام الأهلي سقطة عادية.. فيديو

أخلوا بالاتفاق.. إسلام صادق: محمد عبد الغني مستاء من الزمالك بعد تغيير قيمة العقد

من غيره يستحق لقب رجل المباراة؟.. ليفربول يوجه رسالة لـ محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

١٠٤ موظفين يعانون.. إجراء إداري من اتحاد الكرة بسبب أزمة كورونا

إسلام صادق يكشف تفاصيل راتب طاهر محمد مع الأهلي

محمد يوسف يوجه نصيحة لـ صالح جمعة ويطالب أزارو بعدم العودة لـ الأهلي ..فيديو

دكة البدلاء.. إسلام صادق يوضح أسباب رفض أحمد فتحي الاستمرار مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدبابيس الذهبي.. محمد رمضان ببذلة غريبة على إنستجرام

شاهد .. أصالة ومايا دياب يتألقن بالأسود على إنستجرام

مايوه نيرمين الفقى وفستان رانيا يوسف.. أبرز إطلالات النجمات المثيرة للجدل خلال الأسبوع