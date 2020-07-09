رفض خليجي لخطة الضم الإسرائيلية.. والتحالف العربي يتهم الحوثيين بقتل المدنيين.. ومحمد بن راشد يقر تطوير إجراءات تراخيص المباني.. الأبرز بصحف الإمارات

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 12 مليونًا

زلزال شدته 5.5 درجة يضرب شمال كولومبيا

«الطاقة».. خفض فواتير الاستهلاك والإيجارات والرسوم

أستراليا تقدم حمايتها لمواطني هونج كونج.. وتحذر رعاياها من «الاعتقال»









موضوعات عدة تناولتها الصحف الإماراتية الصادرة اليوم، الخميس، جاء على رأسها أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم، إضافة إلى قضايا محلية ودولية أخرى.









وقالت صحيفة "الاتحاد": "أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي، قرارًا بشأن تشكيل لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في إمارة دبي، وتشمل حصر ودراسة النظُم والمُتطلّبات والاشتراطات والإجراءات المعمول بها حاليًّا بشأن تقديم الخدمات المُتعلِّقة بإصدار تراخيص أعمال البناء، والعمل على تطوير هذه الخدمات في جميع مراحلها".









وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي المصغر الذي دعت له المملكة الأردنية الهاشمية، لرفض ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحذير من خطر الضم الذي يعد خرقًا للقانون الدولي، وتقويضًا لحل الدولتين.









كما أكد الحجرف - في بيان - موقف مجلس التعاون الثابت من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمه للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.









وفيما يخص فيروس كورونا المستجد، أظهرت بيانات مجمعة أن عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 12 مليون حالة حتى صباح اليوم، الخميس.









وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات تجاوز 12 مليونًا و41 ألف حالة، كما أظهرت أن عدد المتعافين يقترب من 6ر6 مليون، فيما اقترب عدد الوفيات من 550 ألفًا.









وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وبيرو وتشيلي والمملكة المتحدة والمكسيك وإسبانيا وإيران وإيطاليا وباكستان.









كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة وإيطاليا والمكسيك وفرنسا وإسبانيا.









وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.











وسجلت الولايات المتحدة 55 ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أنّ إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 ارتفع إلى 3,046,051 شخص، توفي منهم لغاية اليوم 132,195 شخص.









ووصل إجمالي حالات الإصابة في إسبانيا، إلى 252 ألفًا و513 حالة، وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات وصل إلى 28 ألفًا و396.











كما وصل عدد حالات الإصابة في إيطاليا إلى 242 ألفًا و149 حالة، وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغت 34 ألفًا و914 حالة.









من جانبها، ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا وصل إلى 197783 إصابة، أما الوفيات فارتفعت بواقع 12 حالة فقط ليصل العدد إلى 9048.









من جانبها، ذكرت صحيفة "الخليج" أن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، قال إن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت أمس الأربعاء، صاروخًا باليستيًا من الداخل اليمني، وسقط وسط الأعيان المدنية والمدنيين بحي «الشبكة» في مدينة مأرب.









وأشار العقيد المالكي إلى استمرار الميليشيات الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية، وسقوطها عشوائيًا على المدنيين.









ومن كولومبيا، فقد ضربها زلزال بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر، شمال كولومبيا ليل الأربعاء/ الخميس، لكن لم يتم الإعلان عن ضحايا أو خسائر مادية حتى الآن، حسبما ذكر المعهد الوطني للجيولوجيا.









وذكرت "الخليج" أن أستراليا قدمت، الخميس، حمايتها لمواطني هونج كونج، المقيمين على أراضيها، في رد فعل على قانون الأمن القومي الجديد الذي تريد الصين فرضه على المستعمرة البريطانية السابقة.









ويريد رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، الذي أعلن تعليق اتفاق تبادل تسليم الملاحقين بين هونج كونج وبلاده، منح إقامة دائمة لمواطني هونج كونج في البلاد، ما سيثير بالتأكيد غضب بكين، وأعلن موريسون أن بلاده مددت، الخميس، ولخمس سنوات صلاحيات التأشيرات الممنوحة لنحو عشرة آلاف شخص من هونج كونج يعيشون على أراضيها.









وقال متوجهًا إلى هؤلاء: "إذا كنت تملك تأشيرة إقامة مؤقتة، فستمدد هذه التأشيرة لخمس سنوات اعتبارًا من اليوم، مع إمكانية الحصول على إقامة دائمة بعد هذه الفترة، كما أعلن أن مواطني هونج كونج المقيمين في أستراليا بموجب تأشيرات طلاب أو عمل يمكنهم الحصول على تصاريح إقامة دائمة".









ومحليًا بالإمارات، طالب ممثلو شركات صناعية، بتسريع الإجراءات الداعمة للقطاع لضمان استدامته، المساهم في دعم مئات القطاعات الاستثمارية.











وطالب ناصر المرزوقي، مدير عام شركة ريم الإمارات للألمنيوم، بتضافر الجهود خلال المرحلة المقبلة بين القطاعين الحكومي، والخاص، للنهوض بالصناعة في أسرع وقت لاستعادة عافيتها، حيث إن دعم أسعار الطاقة والمحروقات سيكون له دور كبير في خفض الأعباء عن القطاع الصناعي.وقال: إن مرحلة ما بعد الجائحة في غاية الأهمية ويجب التخطيط لها من الآن.









أخيرا من صحيفة "البيان"، حيث اعتقلت قوات إسرائيلية، اليوم، 17 فلسطينيًا بينهم طالبة جامعية خلال حملة مداهمات واسعة بالضفة الغربية.









وشملت الاعتقالات محافظات القدس ورام الله وقلقيلية والخليل، وكان من ضمن المعتقلين أربعة أسرى محررين من مدينة جنين وبلدة ميثلون.



