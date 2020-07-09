النقض تؤيد إعدام قاتل نيفين لطفي رئيس مجلس إدارة فيصل الإسلامي

وحضر المحاميان الدكتور وجيه عبد الملاك والدكتور مصطفى أحمد، عن المجنى عليها، وتقدمت بمذكرات للمحكمة تفيد بارتكاب الواقعة بالمستندات والأدلة، وهو ما أخذ به من قبل المحكمة.





كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار مجدى مرسى خليل، قضت بالإعدام شنقا لكريم صابر، المتهم بقتل نيفين لطفي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبى الإسلامي.





ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة حشيش وترامادول وهيروين، وإحراز سلاح أبيض، وسرقة سيارة.





وجاء في أمر إحالة المتهم كريم صابر عبد المعطي، أنه توجه إلى مسكن المجنى عليها وتسلل إلى غرفتها وعندما استيقظت كمم فمها وعاجلها بسبعة طعنات نافذة في رقبتها وصدرها بسكين استولى عليه من المطبخ.





وكان المتهم اعترف فى التحقيقات بارتكاب الواقعة وتسلله لمسكن الضحية عن طريق تسلق سور الفيلا، وكسره نافذة المطبخ واستل سكينًا ودخل غرفتها للسرقة، وحال استشعار المجنى عليها به ومقاومته طعنها عدة طعنات متفرقة أودت بحياتها.