بشرى سارة للمصريين.. تخطينا ذروة كورونا ومعدل أرقام الإصابات في انخفاض

قال الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم الصدر لطب قصر العينى، إن أرقام فيروس كورونا فى انخفاض ملحوظ على المستوى اليومى، وهذا يعنى انتهاء فترة الذروة.









وأضاف الدكتور أيمن سالم، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية " ام بى سى مصر 2" ، أن المعدل فى أرقام كورونا ثابت الآن وأقرب إلى النقصان والموقف معتدل.









وأشار رئيس قسم الصدر لطب قصر العينى، إلى أن العدوى بكورونا تظهر فى حدود 5 أو 6 أيام.









وتابع: "بدأنا فى تغيير بعض البروتوكولات العلاجية فى عدم الالتزام بالمسحات عند الخروج، وتم استبدالها بفترة عزل ومتابعة لمدة 10 أيام، وإن لم تظهر أى أعراض فيثبت شفاؤه".









وأضح أن المريض المعزول فى المنزل لا بد أن يتبع تعليمات الوقاية لعدم نقل العدوى، بأن تكون له أدواته الشخصية والمخالطة عن بعد فى مكان منعزل وتطهير الحمام قبل الدخول والخروج منه.







