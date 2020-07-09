باكيا.. مدير منظمة الصحة يدعو العالم إلى الوحدة ضد كورونا.. فيديو

أظهر مقطع فيديو، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الخميس، وتمتلئ عيناه بالدموع والحزن، خلال اجتماع عبر الإنترنت مع ممثلي الدول أعضاء المنظمة، البالغ عددها 194.





ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، دعا جيبريسوس، اليوم الخميس، العالم إلى الوحدة لمكافحة الوباء المدمر للعالم في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من منظمة الصحة العالمية.





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وقال والدموع في عينيه، إن العدو الحقيقي ليس الفيروس نفسه، بل "الافتقار إلى القيادة والتضامن على المستوى العالمي والوطني".





وتساءل "ما مدى صعوبة وحدة البشر لمحاربة عدو مشترك يقتل الناس بشكل عشوائي؟"، مشيرا "ألا يمكننا أن نفهم أن الانقسامات أو الشقوق بيننا هي في الواقع لصالح الفيروس؟"





وأكد تيدروس أنه في معظم أنحاء العالم "الفيروس ليس تحت السيطرة وسيزداد الأمر سوءًا.





وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، اليوم الخميس، أنها تعمل على تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة تعاملها مع جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وكذلك استجابة الحكومات لها.





وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في اجتماع عبر الإنترنت مع ممثلي الدول أعضاء المنظمة، البالغ عددها 194، إن هيلين كلارك رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة وإلين جونسون سيرليف، رئيسة ليبيريا السابقة، وافقتا على قيادة اللجنة واختيار أعضائها.





وأضاف تيدروس: "هذا وقت مراجعة النفس"، مشيرا إلى أن أعضاء المنظمة كانوا قد دعوا في مايو بالإجماع إلى تقييم الاستجابة العالمية للجائحة.