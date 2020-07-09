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أخبار العالم

هل ينتشر فيروس كورونا عبر الهواء.. الصحة العالمية تكشف الحقيقة

الخميس 09/يوليه/2020 - 07:40 م
هل ينتشر فيروس كورونا
هل ينتشر فيروس كورونا عبر الهواء
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القسم الخارجي
أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الهواء قد يحدث خلال الإجراءات الطبية التي ينتج عنها رذاذ.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت المنظمة إن بعض التقارير عن تفشي كورونا في أماكن مزدحمة مغلقة أشارت إلى احتمال انتقاله عبر الهواء إضافة لانتقاله بواسطة القطرات الصغيرة في حالات مثل تدريبات الكورال وفي المطاعم وداخل قاعات تمارين اللياقة البدنية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت إن هناك أدلة حول انتشار فيروس كورونا عبر الهواء بعد أن حثت مجموعة من العلماء المنظمة على تحديث إرشاداتها عن كيفية انتقال عدوى المرض.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الخميس، العالم إلى الوحدة لمكافحة فيروس كورونا المدمر للعالم في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من منظمة الصحة العالمية.

وقال والدموع في عينيه، إن العدو الحقيقي ليس الفيروس نفسه، بل "الافتقار إلى القيادة والتضامن على المستوى العالمي والوطني".

وتساءل "ما مدى صعوبة وحدة البشر لمحاربة عدو مشترك يقتل الناس بشكل عشوائي؟"، مشيرا "ألا يمكننا أن نفهم أن الانقسامات أو الشقوق بيننا هي في الواقع لصالح الفيروس؟"

وأكد تيدروس أنه في معظم أنحاء العالم "الفيروس ليس تحت السيطرة وسيزداد الأمر سوءًا.
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