إغلاق كنيسة القيامة مجددا بسبب ارتفاع إصابات كورونا

أعلنت السلطات الفلسطينية إغلاق كنيسة القيامة في القدس مجددًا، بعد ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد او كوفيد 19.





كانت السلطات الدينية المسؤولة عن إدارة كنيسة القيامة في القدس، أعلنت أواخر آذار الماضي إعادة فتح أبواب الكنيسة أمام المصلين، بعد فترة إغلاق دامت نحو شهرين منعا لتفشي فيروس كورونا.





وأكد المسؤولون ضرورة التزام الزائرين باتباع بعض الإجراءات الاحترازية منها ألا يسمح بدخول أكثر من 50 شخصا بالإضافة إلى وضع الكمامات وقياس حرارة الجسم قبل الدخول والحرص على ترك مسافة لا تقل عن مترين بين شخص والآخر.