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أخبار العالم

تونس .. تجدد الاشتباكات بين الجيش والمتظاهرين في تطاوين

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:22 م
تجدد الاشتباكات
تجدد الاشتباكات بين الجيش التونسي والمتظاهرين في تطاوين
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قسم الخارجي
تجددت المواجهات بين الجيش التونسي وأهالي منطقة رمادة في ولاية تطاوين جنوب تونس، وذلك على خلفية مقتل شاب حاول اقتحام المنطقة العسكرية الجنوبية قرب الحدود الليبية.

وتشهد منطقة تطاوين الحدودية توترا على مدار الأيام الثلاث الماضية ومناوشات بين الجيش والمحتجين، حيث طالب المتظاهرون بتشغيل العاطلين عن العمل والحصول على عائدات من الحقول النفطية.

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وبدأت المواجهات بعد أن بدأ عدد من الشبان احتجاجا أمام ثكنة للجيش، مستنكرين استخدام عناصر الجيش للرصاص عند ملاحقة مهرّب من أبناء المنطقة، مما تسبب في قتله.

واستخدمت قوات الجيش، الغاز المسيل للدموع لتفرقة المحتجين، وذلك قبل ساعات من انطلاق اعتصام مفتوح في منطقة "الكامور" احتجاجًا على عدم تطبيق اتفاقات سابقة مع الحكومة، حول التنمية والتشغيل.

وكان ذلك بعد أيام من محاولات التهدئة وحل الأزمة التي حصلت بعد أن اتهم المحتجون في محافظة تطاوين، الحكومة بالتنصل من اتفاق "الكامور" المبرم بين الجانبين قبل 3 أعوام

من جانبه أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الدولة تمر بمرحلة خطيرة للغاية، مشيرا إلى أن هناك من يسعى لتفجير الدولة من الداخل، مشيرا إلى أن البعض يحاول الزج بالمؤسسة العسكرية في صراعات سياسية، لافتا إلى أن ما حدث أمس بالجنوب التونسي غير مقبول.
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