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رياضة

عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاد نجله عبر انستجرام

السبت 11/يوليه/2020 - 01:33 ص
الحضري و نجلة
الحضري و نجلة
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ميرنا محمود
احتفل عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق مع جمهوره،  بعيد ميلاد نجله الصغير موسي " عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر الحضري صورة له برفقة نجله وعلق قائلا : كل سنة وانت طيب يا موسى يا حبيبي والعمر كله يارب سعادة و خير واشوفك احسن واحد في الدنيا 

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت  كالاتي :
  ربنا يحمية ، جميل ما شاء اللة ، السد العالي، ربنا يباركلك فيه ويحفظه

وسبق أن أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.


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وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، على أن تعود الأندية للتدريبات مع اخذ جميع الإجراءات الاحتياطية  .
ومن المقرر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية لسلامة اللاعبين.
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