عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاد نجله عبر انستجرام

احتفل عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق مع جمهوره، بعيد ميلاد نجله الصغير موسي " عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر الحضري صورة له برفقة نجله وعلق قائلا : كل سنة وانت طيب يا موسى يا حبيبي والعمر كله يارب سعادة و خير واشوفك احسن واحد في الدنيا





وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت كالاتي :

ربنا يحمية ، جميل ما شاء اللة ، السد العالي، ربنا يباركلك فيه ويحفظه





وسبق أن أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.









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وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، على أن تعود الأندية للتدريبات مع اخذ جميع الإجراءات الاحتياطية .