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محافظات

غلق جزئي لشارع الهرم أمام شارع فاطمة رشدى لمدة 4 أيام

السبت 11/يوليه/2020 - 12:36 م
صدى البلد
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محمد الصاحى
أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع ونقل مرافق الغاز الطبيعي والمتعارضة مع مسار المشروع  تم إجراء غلق جزئي لشارع الأهرام بمنطقة الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا، وذلك بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن أعمال الغلق الجزئي لشارع الأهرام ستكون أمام مستشفى جنة بمنطقة المساحة بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة إلى المنطقة الأثرية لمدة يومان بدءًا من يوم الأحد الموافق 12 /7 /2020 حتى الاثنين 13 /7 /2020 من الساعة 12 صباحا حتى 5 صباحًا دون تعطيل الحركة المرورية.

وأوضحت محافظة الجيزة أنه تم إجراء غلق جزئي أيضا لشارع الأهرام أمام شارع فاطمة رشدى محيط منطقة المساحة بالاتجاهين  لمدة 4 أيام بدأت اليوم السبت الموافق 11 /7 /2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 14 /7 /2020 من الساعة 12 صباحا حتى 5 صباحًا دون تعطيل الحركة المرورية.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية بالمتابعة الميدانية للأعمال وسرعة رد الشيء الى أصله عقب انتهاء الاعمال لعدم التأثير على حركة المواطنين. 

وأشار إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الارشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية. 

ويذكر أن محافظة الجيزة تقوم حاليا بأعمال التطوير والتوسعة للمحاور المرورية البديلة لشارع الأهرام بالإضافة إلى الشوارع الرابطة بين  شارعي الاهرام و الملك فيصل وترسا ومنها شوارع المحولات والمطبعة وخالد أمين وضياء وسهل حمزة وغيرها من الشوارع التي تساهم في تسهيل الحركة المرورية للمواطنين.
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