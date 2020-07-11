الحلم بدأ منذ 6 سنوات.. الأسمرات مدخل الدولة للقضاء على العشوائيات 2025



بدأ حلم الدولة للقضاء على العشوائيات قبل 6 سنوات بتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، ولا يزال الحلم مستمرا حتى الآن، حيث نجحت الدولة في تدشين العديد من مشروعات تطوير العشوائيات وتوفير إسكان بديل لأهاليها، ومنها بشائر الخير، والمحروسة 1 و2، وتل العقارب، وأهالينا، ومثلث ماسبيرو، ومشروع معا، فضلا عن حي الأسمرات الذي يشهد الرئيس السيسي افتتاح مرحلته الثالثة والأخيرة.





355 خطرة، تم إنهاء 90% منها كمرحلة أولى. وقال النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع حي الأسمرات، جزء من خطة الدولة للقضاء على العشوائيات في مصر، موضحا أن الدولة بها 1350 منطقة عشوائية، منها





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وجرى إنشاء 3 مراحل بمدينة الأسمرات على مساحة نحو 185 فدانا تقريبا، وجرى الانتهاء منها بالكامل وتسكين المرحلتين الأولى والثانية، وجار التسكين فى المرحلة الثالثة التي تم الانتهاء منها أيضا، بإجمالي 18420 وحدة سكنية لكل المشروع.





14 مليار جنيه

صندوق تطوير العشوائيات بدأ تدشينه في 2008 لكنه غير مفعل وتم تفعيله في 2014، عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر. وأوضح النائب، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تطوير العشوائيات يتم من خلال صندوق تطوير العشوائيات بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وذلك لتوفير إسكان بديل لتسكين الأهالي، مشيرا إلى أن









وأضاف أن ميزانية الصندوق وقتها كانت لا تزيد على 100 مليون جنيه، لكنها وصلت إلى 14 مليارا و899 مليون جنيه بالموازنة الجديدة التي أقرها 10 مليارات و17 مليون جنيه. 14 مليارا و899 مليون جنيه بالموازنة الجديدة التي أقرها البرلمان ، بزيادة 4 مليارات جنيه عن ميزانية العام الحالي والتي قدرت بـ10 مليارات و17 مليون جنيه.









إسكان بديل



وصنف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أنواع المناطق العشوائية في مصر إلى إسكان غير آمن، إسكان عشوائي، وإسكان غير مخطط، مشيرة إلى أن الدولة نجحت في 204 آلف وحدة سكنية كسكن بديل لأهالي المناطق العشوائية، والذي يختلف عن الإسكان الاجتماعي ، الذي يكون بمقابل مادي يراعي إمكانيات محدودي الدخل، أما البديل يخصص لأهالي العشوائيات بدون مقابل.









ونوه إلى أن مشروع حي الأسمرات يندرج تحت بند الإسكان غير الآمن أو الخطرة، حيث تأتي أهمية المشروع من كونه يتوسط عدد من المناطق العشوائية ومنها عزبة خير الله وبطن البقرة وغيرها من المناطق بالغة الخطورة التي تعاني من تدهور الخدمات والمرافق شبه المنعدمة، كجزء من استراتيجية الدولة لتوفير السكن البديل في نفس مربع الإسكان القديم، لمراعاة البعد الاجتماعي للأهالي.









ثقافة العشوائيات

وأكد النائب أن الاستراتيجية لم تقتصر على مراعاة البعد الاجتماعي فقط، بل شملت أيضا البعد التعليمي والتوعوي بتغيير ثقافة أهالي العشوائيات داخل مساكنهم البديلة حتى لا تتحول بعد وقت إلى عشوائيات جديدة، حيث تم بناء مدارس متطورة داخل حي الأسمرات -على سبيل المثال- خاصة بتعليم الأطفال بكثافة 20 طالبا في الفصل الواحد بدلا من 100 طالب بالمساكن القديمة.





كما تم بناء 27 مركزا صحيا في الأسمرات بدل من 2 قديما، بجانب مراكز التعليم المهني لتعليم الحرف للأهالي بدون مهنة، فضلا عن إنشاء ثاني أكبر مركز شباب في مصر داخل الأسمرات بعد مركز الجزيرة و إنشاء ورش ومشروعات صغيرة لأصحاب الحرف والمهن اليدوية.









عام 2025

على الرغم من تصريحات المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات بشأن القضاء على العشوائيات بحلول عام 2030، إلا أن النائب توقع القضاء على العشوائيات نهائيا في مصر خلال 5 سنوات، نظرا لتسارع الحكومة والقيادة السياسية لإنهاء هذا الملف في أقرب وقت، كما تم إنجاز 90% من مشروعات عشوائيات المناطق الخطرة وهي أخطر مراحل تطوير العشوائيات.





وأردف أن الدولة لم تبخل على هذا الملف، حيث صرفت مئات المليارات في سبيل بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له، كما قامت بعض الدول بتطبيق النموذج المصري للقضاء على العشوائيات داخلها، الأمر الذي يؤكد نجاح التجربة المصرية.









3 تشريعات

وأشار النائب إلى أن لجنة الإسكان بالبرلمان ساهمت في هذا الملف من الناحية التشريعية طيلة الخمس سنوات الماضية منذ انعقاد مجلس النواب الحالي حتى الآن، حيث وافقت اللجنة على زيادة مخصصات صندوق تطوير العشوائيات إلى 14 مليار جنيه بجانب الموافقة على طلبات إحاطة النواب ومقترحاتهم للقضاء على العشوائيات.



