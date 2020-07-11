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رياضة

العودة إلى ميت عقب أو تعجيز الفريق المغربي.. الرجاء في أزمة بسبب حميد أحداد

السبت 11/يوليه/2020 - 06:52 م
صدى البلد
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عمر سلامة
ذكرت تقارير صحفية مغربية أن إدارة نادي الزمالك تتمسك بعودة حميد أحداد بعد انتهاء إعارته لصفوف نادي الرجاء المغربي.

وبحسب صحيفة “المنتخب” المغربية يواجه مسؤولو الرجاء البيضاوي، صعوبات كبيرة من أجل الإبقاء على اللاعب المغربي حميد أحداد في صفوفهم.

وتابع التقرير: "وبات في حكم المؤكد أن يعود اللاعب لصفوف فريقه الأصلي الزمالك الذي لن يتخلى عنه، أو سيحدد ثمنا سيعجز النسور الخضر عن تأديته".

وأضافت الصحيفة أن جواد الزيات رئيس النادي المغربي مطالب أكثر من اي وقت مضى للتحرك من أجل إيجاد البديل، والبحث عن موارد مالية لتمويل صفقات كبيرة تكون بحجم شعبية الرجاء العالمي الكبيرة.
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