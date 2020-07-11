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قفزة تنموية في قطاع النفط والتعدين .. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي بوزير البترول

السبت 11/يوليه/2020 - 08:18 م
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول
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كـريـم الـخـطـيـب
كشف المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول،  تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمهندس طارق الملا وزير البترول حول قطاع البترول.

أكد «عبد العزيز» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج «مانشيت» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» أن الرئيس السيسي حريص على متابعة المشروعات والاستراتيجيات ونتائج الأعمال في قطاع البترول والتعدين.

وأوضح المتحدث بأسم وزارة البترول، أن اللقاء ضمل كل ما تم من أعمال في الثروة المعدنية، والاستفادة الاقتصادية من الخامات التعدينية لانها تمثل قيمة مضافة لمصر، مضيفا أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي خلال 6 سنوات من خلال استراتيجية.

وأشار إلى أن وزير البترول وضع استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في 2015، وتم تعديل تشريعي للنظام المالي والبحث عن الذهب والثروة المعدنية وتم عمل اكتشافات جديدة في الصحراء الشرقية، وهناك تعامل مع الشركات العالمية وعمل نوع من الطمأنينة مع تلك الشركات والحفاظ على سداد المستحقات المتراكمة، و في 20 يونيو 2019 وصلت المستحقات إلى 900 مليون.

وشدد على أن مصر نجحت خلال فترة الرئيس السيسي في تحقيق الاكتفاء من الغاز والعودة للتصدير، مؤكدا أن هناك مشروعات كثيرة منها البتروكيماويات وجار تنفيذ 11 مشروعا جديدا باستثمارات 19 مليار دولار واستخدام المواد الخام لعمل صناعات تحويلية للاستفادة من القيمة المضافة.

ولفت إلى أن الدولة تنفذ خطة إستراتيجية الهدف منها زيادة إنتاج المواد البترولية عالية الجودة وتغطية الاحتياجات التي يتطلبها السوق، موضحا أن هناك مشروعات أخرى لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتم تشكيل لجنة عليا لتنفيذ المشروعات ومتابعتها بشكل يومي، فضلا عن برنامج جديد لتطوير وتحديث قطاع البترول.
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