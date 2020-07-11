وزير العدل: خدمات إلكترونية جديدة فى الشهر العقارى اعتبارا من 19 يوليو

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن تطوير الشهر العقارى، وإدخال التكنولوجيا عليه، أمر ليس مستحيلًا، مشددًا على أن الدولة تعمل على ذلك الآن، وتابع:"عملنا قفزة فى الشهر العقارى وقدمنا عدد من الخدمات تهدف إلى تقليل الزحام".





وأضاف "مروان"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن يوم 19 يوليو من الشهر الجارى، سنقدم عددا من الخدمات الإلكترونية، مثل الاستعلام عن سريان التوكيلات المميكنة ،وعمل التوكيلات إلكترونيًا ، مشددًا على أن التجربة ستبدأ فى شمال القاهرة، وتابع:"عندما تنجح التجربة سيتم تعميمها".





ولفت وزير العدل، إلى أن تجديد كافة مقرات الشهر العقارى وضعنا لها خطة على ثلاث مراحل كل مرحلة 6 شهور، وتابع:"بدأنا الشهر الجارى وبعد عام ونصف سيتم الإنتهاء، وفى عضون شهرين سيكون هناك تغير كبير فى الشهر العقارى".





وأشار وزير العدل إلى أن هناك مكاتب للشهر العقارى جيدة وأخرى غير آمية، وهو ما دعنا إلى تجديد هذه المقرات.