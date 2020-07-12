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مرأة

ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك.. نصيحة الأبراج لمواليد 12 يوليو

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:01 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

.كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية


تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد نصيحة اليوم ١٢ يوليو.


شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 12 يوليو فإن ذلك يعني أنك مغامر من الدرجة الأولى.. تحب السفر وتميل نحو اكتشاف كل جديد. كما أن لديك موهبة في الكتابة وفي التعبير عن أفكارك، لكن قد تكون مشوش العاطفة أحيانا.


نصيحة:

هذا العام يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر على عواطفك وانفعالاتك.

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